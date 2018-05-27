27 мая 2018, 22:26
Потушен пожар в доме культуры в Ростовской области
Пожарные ликвидировали огонь в сельском доме культуры в Азовском районе, пострадавших нет, сообщило МЧС.
Как писал "Кавказский узел", дом культуры загорелся сегодня в селе Самарское в 14:48 мск. Пожару был присвоен второй ранг сложности. Он был локализован в 17.20 мск на площади 1000 квадратных метров.
В 19.18 мск пожар был ликвидирован на площади 1000 квадратных метров. Его тушил 31 человек, было задействовано 12 единиц техники. Пострадавших нет, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Ростовской области.
"Спасатели предупредили о пожароопасности в трех регионах ЮФО", "Банный комплекс сгорел в Ростове-на-Дону", "Торговый центр "Мир" в Ростове-на-Дону закрыт после проверки пожарной безопасности".
27 мая 2018, 22:26
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Потушен пожар в доме культуры в Ростовской области
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