27 мая 2018, 22:26

Потушен пожар в доме культуры в Ростовской области

Пожарные ликвидировали огонь в сельском доме культуры в Азовском районе, пострадавших нет, сообщило МЧС.

Как писал "Кавказский узел", дом культуры загорелся сегодня в селе Самарское в 14:48 мск. Пожару был присвоен второй ранг сложности. Он был локализован в 17.20 мск на площади 1000 квадратных метров.

В 19.18 мск пожар был ликвидирован на площади 1000 квадратных метров. Его тушил 31 человек, было задействовано 12 единиц техники. Пострадавших нет, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Ростовской области.

Примечание:

"Спасатели предупредили о пожароопасности в трех регионах ЮФО", "Банный комплекс сгорел в Ростове-на-Дону", "Торговый центр "Мир" в Ростове-на-Дону закрыт после проверки пожарной безопасности".

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