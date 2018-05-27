Потушен пожар в доме культуры в Ростовской области

27 мая 2018, 22:26

Пожарные ликвидировали огонь в сельском доме культуры в Азовском районе, пострадавших нет, сообщило МЧС.

Как писал "Кавказский узел", дом культуры загорелся сегодня в селе Самарское в 14:48 мск. Пожару был присвоен второй ранг сложности. Он был локализован в 17.20 мск на площади 1000 квадратных метров.

В 19.18 мск пожар был ликвидирован на площади 1000 квадратных метров. Его тушил 31 человек, было задействовано 12 единиц техники. Пострадавших нет, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Ростовской области.