Дом культуры загорелся в Ростовской области

27 мая 2018, 18:30

Площадь пожара в сельском доме культуры в Азовском районе достигла 1000 квадратных метров, пострадавших нет, сообщило МЧС.

По данным ведомства, здание дома культуры загорелось сегодня в 14:48 мск в селе Самарское на улице Ленина. Пожару был присвоен второй ранг сложности.

Спасателям удалось остановить распространение огня в 17.20 мск на площадь 1000 квадратных метров. В тушении пожара участвуют 31 человек, задействованы 12 единиц техники, Пострадавших нет, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Ростовской области.

"Кавказский узел" ранее писал о пожаре 18 мая на крахмалопаточном заводе в Ростовской области. В результате пожара один человек погиб и один был госпитализирован.