26 мая 2018, 21:26

Торговый центр во Владикавказе закрыт после проверки

Нарушения требований пожарной безопасности выявлены в торговом центре "Глобус" во Владикавказе, двери ТЦ опечатаны. Продавцы заявили о возможных убытках.

Как сообщал "Кавказский узел", после пожара в торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня" в Кемерово, где погибли 60 человек, проверки соблюдения правил пожарной безопасности проходят в местах массового пребывания людей во всех регионах России. 4 мая судебные приставы опечатали развлекательные центры "Рио" и "Центр К" во Владикавказе, закрыв их до устранения нарушений правил пожарной безопасности.

Ленинский райсуд по требованию прокурора решил приостановить деятельность ТЦ "Глобус". Приставы-исполнители вручили руководству объекта соответствующее постановление, сообщили в пресс-службе республиканского УФССП.

На территории комплекса все входы и выходы опечатаны. Утром возле "Глобуса" собрались продавцы, требующие от администрации центра разрешить возникшие проблемы. Они заявили, что только накануне привезли новый товар, и каждый день простоя обернется для них большими убытками, передает сегодня ГТРК "Алания".

Примечание:

"Прокуратура нашла нарушения в крупном торгово-развлекательном центре Грозного", "Arena Hall в Краснодаре закрыт после проверки пожарной безопасности", "Суд разрешил ТРК "Семь звезд" в Волгограде возобновить работу".

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