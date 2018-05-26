26 мая 2018, 16:22

11 человек пострадали при ДТП с маршруткой в Дагестане

Одиннадцать пострадавших в результате аварии с участием пассажирской "Газели" в Дербентском районе Дагестана доставлены в больницу.

ДТП произошло сегодня около 15.00 мск неподалеку от населенного пункта Нижний Джалган.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло с участием ВАЗ-2110 и пассажирской "Газели" на 944 километре федеральной автодороги М-29 "Кавказ"", - сообщается на сайте ГУ МЧС по Дагестану.

"Автомобиль ВАЗ-2110 не уступил дорогу маршрутной "Газели", следовавшей по маршруту Хучни-Дербент, в результате чего "Газель" опрокинулась в кювет. По предварительным данным, пострадали 11 человек, все они доставлены в местную больницу", - цитирует представителя регионального МВД РИА "Новости".

"Кавказский узел" ранее писал о ДТП в Дагестане, жертвами которого стали девять человек. Три машины столкнулись 9 мая около села Агачаул близ Махачкалы. В результате погибли четыре человека, еще пятеро были госпитализированы.

Примечание:

"Один человек погиб при ДТП в Дагестане", "Три человека погибли в аварии на махачкалинской дороге", "Пять пассажиров автобуса стали жертвами аварии на Ставрополье".

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