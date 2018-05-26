Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России в Элисте Александр Амтеев (в форме) и представитель администрации Элисты Кермен Бадмаева (справа) требуют от Валерия Бадмаева (в национальном костюме) прекратить съезд. 19 мая 2018 года. Фото Бадмы Бюрчиева для

26 мая 2018, 02:06

Председатель съезда ойрат-калмыцкого народа признан виновным в двух правонарушениях

Обвиненный в неповиновении сотруднику полиции и нарушении порядка проведения митинга председатель съезда ойрат-калмыцкого народа Валерий Бадмаев считает, что власти решили ограничить его активность в преддверии сентябрьских выборов в Народный хурал.

Как сообщал "Кавказский узел", организаторы II Cъезд ойрат-калмыцкого народа обвинили власти Калмыкии в попытке сорвать форум. Из-за того что владельцы кафе, с которыми были предварительные договоренности, в последний момент отказались предоставить помещения для проведения съезда, участникам мероприятия пришлось собраться у памятника «Исход и возвращение». Съезд выразил недоверие действующему руководству республики и принял решение выдвинуть своих кандидатов в депутаты на сентябрьских выборах в Народный хурал. 

Элистинский городской суд 24 мая признал виновным в неповиновении сотруднику полиции и нарушении порядка проведения митинга главного редактора «Современной Калмыкии» Валерия Бадмаева, выбранного 19 мая председателем исполкома съезда ойрат-калмыцкого народа. Постановления суда Бадмаев, по его словам, получил на руки в пятницу, 25 мая.

«Оба заседания проводились 24 мая – одно началось в 14.30, другое – в 18.00. Из здания суда я вышел после 22.00», - рассказал Бадмаев корреспонденту «Кавказского узла».

Согласно первому постановлению, председатель исполкома съезда оштрафован на 500 рублей за «неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции» (ч.1 ст.19.3 КоАП). При этом за нарушение, подпадающее под ч.1 ст.20.2 КоАП («нарушение организатором публичного мероприятия установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»), суд назначил наказание в виде штрафа 11 тысяч рублей (копии постановлений имеются в распоряжении "Кавказского узла").

Бадмаев считает, что суд признал его виновным по двум статьям КоАП, чтобы в дальнейшем иметь основания «для ареста за повторное правонарушение».

Повторное правонарушение по ст.19.3 КоАП «влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей или административный арест на срок до тридцати суток», по ст.20.2 КоАП – «наложение административного штрафа на граждан в размере от ста пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей, или обязательные работы на срок от сорока до двухсот часов, или административный арест на срок до тридцати суток».

Бадмаев также добавил, что сам он в суде свою вину отрицал. Председатель исполкома съезда считает, что «требования полиции не были законными», поскольку «сотрудник полиции не представился», обратился не к нему лично, «а ко всем собравшимся».

«Что касается организации якобы митинга, я и мои свидетели пояснили суду, что не собирались устраивать уличную акцию, а хотели провести съезд. Организаторами митинга фактически стали городские и республиканские власти, к которым мы заблаговременно обращались с просьбой предоставить нам помещение. А когда стало окончательно ясно, что они хотят сорвать съезд, народ коллегиально решил идти к памятнику «Исход и возвращение», - сказал Бадмаев.

Он также заявил, что будет обжаловать постановления в вышестоящих инстанциях, а исполком съезда «несмотря ни на что будет активно участвовать в предстоящих выборах».

Новости о случаях преследования активистов в регионах Юга России и Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"В Калмыкии впервые прошел международный фестиваль монголоязычных народов "Ойрад тумэн", "Калмыцкие активисты потребовали исполнения закона о реабилитации репрессированных народов", "Калмыцкие активисты заявили о неэффективности действующей власти".

Автор: Бадма Бюрчиев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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