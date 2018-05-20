Организаторы съезда ойрат-калмыцкого народа обвинили власти в попытках сорвать форум

20 мая 2018, 05:29

Власти Калмыкии пытались сорвать II Cъезд ойрат-калмыцкого народа , заявили его организаторы. Из-за того что владельцы кафе, с которыми были предварительные договоренности, в последний момент отказались предоставить помещения для проведения съезда, участникам мероприятия пришлось собраться у памятника "Исход и возвращение". Съезд выразил недоверие действующему руководству республики и принял решение выдвинуть своих кандидатов в депутаты на сентябрьских выборах в Народный хурал.

Съезд под открытым небом

Начало съезда ойрат-калмыцкого народа было назначено на 10.00 19 мая. Местом проведения должна была стать столовая завода "Одн". Однако руководство завода не пустило делегатов, сославшись на проблемы с электричеством. Отказались предоставить помещение и в одном из кафе на выезде из Элисты, с владельцем которого, как рассказали организаторы съезда корреспонденту, также была предварительная договоренность.

Ойраты - народность, представителями которой на территории России являются калмыки. В 1920 году на землях калмыков была образована Калмыцкая АО, в 1935 году преобразованная в Калмыцкую АССР. В 1943 году автономия ликвидирована, а калмыки оттуда выселены. В 1957-1958 годах, с восстановлением этой АССР, калмыки смогли вернуться на их этническую территорию.

В результате примерно в 11.00 собравшиеся, около ста человек, двинулись колонной в город, к памятнику депортированным "Исход и возвращение", возле которого и был проведен съезд, передает корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на мероприятии.

На хозяев помещений было оказано административное давление, заявил один из организаторов съезда, главный редактор газеты "Современная Калмыкия" Валерий Бадмаев.

"У нас был предварительный договор со столовой и кафе, мы даже заплатили деньги. Но к ним приехали из СЭС и сказали, что их закроют, если там будет проводиться съезд. Потом позвонили пожарные и тоже пригрозили, что пришлют комиссию", - рассказал Бадмаев.

Он предупредил собравшихся, что мероприятие на площадке перед памятником "будет расценено как несанкционированный митинг", но участники единогласно проголосовали за то, чтобы провести съезд.

Бадмаев огласил повестку, которую также поддержали все собравшиеся: "Оценка деятельности республиканской власти, формирование исполкома, выборы председателя исполкома, вопрос об участии активистов съезда в сентябрьских выборах в Народный хурал".

Главред "Современной Калмыкии" напомнил, что "первый Чуулган решил проводить съезд раз в два года". "Чуулган – Съезд ойрат-калмыцкого народа" прошел в Элисте 12 декабря 2015 года. В ходе мероприятия была принята резолюция, ставящая ряд задач "во имя сохранения и дальнейшего развития ойрат-калмыцкого народа". Главным пунктом резолюции является принятие новой Конституции Калмыкии, поскольку действующая, по мнению участников съезда, "не отвечает потребностям" калмыцкого народа.

"Прошло немного больше времени. Мы проводим этот съезд в мае, потому что в сентябре будут выборы в Народный хурал. Нам надо сегодня сформировать исполком из деятельных людей, которые смогут договориться с одной из партий, чтобы съезд мог выдвинуть от них своих кандидатов. По действующему у нас закону мы можем баллотироваться только от партий", - добавил Бадмаев.

Письмо полпреду ЮФО

Отметив, что "из-за жары" придется ограничить количество выступающих и время выступлений, Бадмаев предоставил слово политику и экономисту Владимиру Бамбаеву (в конце 1980-х – начале 1990-х секретарь калмыцкого обкома партии и депутат Верховного совета Калмыкии, в 1993 году, будучи руководителем ассоциации фермеров Калмыкии, баллотировался на пост президента республики, – прим. "Кавказского узла").

В свою очередь Бамбаев сказал, что из-за сжатого регламента лишь зачитает свое письмо, направленное в конце апреля на имя полпреда президента России в ЮФО Владимира Устинова.

В обращении к полпреду калмыцкий политик утверждает, что к нему "неоднократно обращались офицеры правоохранительных органов", которые, "рискуя своей головой, собирали документы", указывающие на преступления, нанесшие бюджету многомиллионный ущерб.

Согласно этим документам, заявляет Бамбаев, оказались похищены 70 миллионов рублей, направлявшихся из федерального бюджета на фитомелиоративные работы по восстановлению зоны Черных земель.

"Кавказский узел" сообщал, что единственная в Европе антропогенная пустыня образовалась в регионе Черных земель в результате неурегулированного выпаса скота и распашки песчаных земель.

В письме к Устинову Бамбаев также напомнил об аресте первого вице-премьера Петра Ланцанова, который, по его словам, стал возможен "только после того, как дело было доведено до Следственного комитета России", поскольку местные следователи "успешно похоронили" уголовное дело по агрохолдингу "Мраморное мясо Калмыкии".

9 июля 2016 года следствие сообщило об аресте заместителя министра сельского хозяйства Калмыкии Эрдни Кектышева, а также первого вице-премьера Калмыкии Петра Ланцанова. Ланцанов обвинен в том, что по его поручению сотрудники Минсельхоза Калмыкии вынудили свыше 400 сельхозтоваропроизводителей перечислить часть полученных субсидий холдингу "Мраморное мясо Калмыкии". Арест Ланцанова является большим провалом кадровой политики Алексея Орлова и может быть хорошо подготовленным ударом по главе республики, заявили опрошенные "Кавказским узлом" калмыцкие журналисты.

Кроме того, Бамбаев отметил, что к письму приложены документы, указывающие на то, что "были украдены два из пяти миллиардов, выделенных на строительство водопровода из Левокумского месторождения до Элисты".

"Работы осуществлены с нарушением проекта и норм строительства. Из пяти запланированных станций по подъему воды, построены всего две. Двумя насосами воду на Ергенинскую возвышенность не поднять", - зачитал Бамбаев очередной отрывок.

После его выступления Валерий Бадмаев предложил сэкономить время и больше не заслушивать выступления с оценкой власти. Съезд единогласно выразил недоверие действующему руководству республики.

Чиновники предложили собравшимся разойтись

Во время выступлений Бадмаева и Бамбаева к месту проведения съезда подъехали полицейские и люди в штатском, которые принялись снимать происходящее на видео.

Представитель администрации Элисты Кермен Бадмаева призвала собравшихся "прекратить мероприятие и провести его в установленном порядке".

"В соответствии с законом публичные мероприятия могут проводиться при условии уведомления администрации Элисты. Администрация города не была уведомлена", - пояснила Бадмаева, чем вызвала возмущение участников съезда.

Бадмаеву поддержал заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Элисте Александр Амтеев.

"Данное мероприятие не согласовано, поэтому содержит признаки состава административного правонарушения", - заявил он, пытаясь перекричать собравшихся.

Участников съезда, вступивших в спор с представителями полиции и администрации Элисты, успокоили организаторы: "Они нас предупредили – мы их выслушали. Продолжаем".

Участие в выборах: за и против

Гражданин Бельгии Павел Мацаков, приехавший в Калмыкию для участия в съезде, посетовал, что в Калмыкии "с 1994 года время остановилось". "Как собирались одни и те же 200 человек, так и собираются. Другое дело, что вы все стареете. Многие уже умерли", - сказал Мацаков.

Он также выразил несогласие с предложением участвовать в выборах "через какую-то партию". По его мнению, съезд должен работать над созданием "национальной организации".

"Я был в прошлом году в Америке, выступал на конференции перед молодыми калмыками. Ребята не хотят назад. Там восемь тысяч калмыков – и они уже не вернутся. Даже без документов они чувствуют себя там более полноправными членами общества, чем на родине. Если бы была национальная, демократическая организация, многие с удовольствием помогали бы. Без создания такой организации выборы и все остальное не имеет смысла", - резюмировал Мацаков.

Председатель калмыцкого отделения партии "Яблоко" Батыр Боромангнаев в своем выступлении сосредоточился на критике региональной политики федерального центра, которая, на его взгляд, привела к "ужасающей деградации социально-экономической ситуации и дефициту кадров" в Калмыкии.

"Мы находимся в чрезвычайно невыгодных условиях. Самая худшая вода, ее еще и мало, – в Калмыкии. Самая худшая земля – в Калмыкии. В Яшалтинском районе, где более-менее хорошая земля, калмыцкое население выдавливают. Мы здесь не самостоятельные. Посмотрите, кто руководит у нас федеральными ведомствами. Это приезжие, мигранты. Им наплевать на нашу судьбу", - заявил Боромангнаев и призвал собравшихся принять активное участие в выборах в Народный хурал.

"Только когда мы возьмем власть в свои руки, мы изменим ситуацию", - подытожил он.

Затем участники съезда заслушали платформу предвыборной программы, которую представил Владимир Бамбаев, и договорились обсудить и доработать ее позже, в рабочем порядке.

В завершение мероприятия был сформирован исполком, председателем которого съезд единогласно выбрал Валерия Бадмаева.

Бадмаев заявил, что члены исполкома "обязуются объехать все районы, чтобы договориться с партиями о выдвижении активистов съезда". "Если наши кандидаты пройдут в хурал, мы возьмем с них письменные обязательства отстаивать интересы калмыцкого народа. В случае невыполнения этих обязательств будем их отзывать", - заявил он.