Путин ушел от ответа на предложение Кадырова о трех президентских сроках

25 мая 2018, 22:57

Президент России заверил сегодня, что намерен придерживаться конституционного ограничения по количеству президентских сроков. Это заявление прозвучало на фоне инициативы властей Чечни внести в Конституцию поправки о возможности занимать пост главы государства не два, а три срока подряд.

Как писал "Кавказский узел", в апреле глава Чечни Рамзан Кадыров предложил разрешить занимать пост президента России не два, а три срока подряд, чтобы Владимир Путин смог переизбраться на новый срок в 2024 году. Одобренный парламентом Чечни федеральный законопроект о соответствующих поправках в Конституции 18 мая был внесен в Госдуму.

Владимир Путин в четвертый раз стал президентом России по итогам выборов 18 марта. В 2000 и 2004 годах Путин избирался президентом на четырехлетний срок. В мае 2008 года он возглавил правительство России, а в 2012 году вновь был выбран президентом, но уже на шесть лет, говорится в материале "Кавказского узла" "Президентские выборы-2018: Путин и семеро".

Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов, уйдет ли он с поста президента по окончании второго срока, заявил сегодня, что намерен придерживаться Конституции, пишет "Интерфакс".

"Я всегда строго придерживался и придерживаюсь Конституции РФ. В Конституции ясно прописано - не более двух сроков подряд", - цитирует президента издание.

Путин подчеркнул, что намерен придерживаться этого правила и в будущем, уточняет РИА "Новости".

Напомним, что 9 мая зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов назвал предложение Кадырова и чеченских парламентариев требующим "серьезного обсуждения".