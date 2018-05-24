24 мая 2018, 13:40

Жительница Ставрополья осуждена за сексуальное насилие над дочерью

Жительница поселка в Изобильненском городском округе признана виновной в сексуальном насилии над своей восьмилетней дочерью и приговорена к 14 годам колонии, сообщили сегодня следователи.

Судом установлено, что в октябре 2015 года женщина совершила в отношении своей восьмилетней дочери насильственные действия сексуального характера, снимая происходящее на камеру мобильного телефона, заявили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Ставропольскому краю.

Женщина признана виновной по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Суд приговорил ее к 14 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, сообщается сегодня на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что житель Волгоградской области был приговорен к 18 годам заключения по делу о сексуальном насилии над своим сыном и распространении порнографии с ним, сообщили следователи 21 мая.

Примечание:

"Азербайджанец осужден за изнасилование ребенка в Дагестане", "Следком заинтересовала информация о травле детей во владикавказском училище", "Сотрудник спортшколы на Ставрополье осужден за насилие над детьми".

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