Жители Ставрополья остались без воды из-за аварии

24 мая 2018, 11:19

Водоснабжение прекращено сегодня в 11 населенных пунктах Ставропольского края из-за аварии, сообщило МЧС.

Информация об аварии поступила спасателям в 8.37 мск. "Поступило сообщение о прекращении подачи питьевой воды абонентам Кочубеевского района в результате отсутствия электроэнергии на насосной станции в связи с неполадками на фидере", - проинформировали в ведомстве.

В зону отключения, по данным МЧС, попали станица Барсуковская, поселки Свистуха и Галицино, села Балахоновское, Заветное, Вревское, аул Карамурзинский, хуторы Ураковский, Екатериновский, Первоказьминский, Херсонский.

"Всего без водоснабжения остается 11 населенных пунктов, 16 социально значимых объектов. Организован подвоз воды", - сообщается на сайте ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.

Ведомство не уточняет время завершения аварийных работ и подачи водоснабжения.

"Кавказский узел" ранее писал, что 28 апреля после прорыва трубы было прекращено водоснабжение ставропольского села Обильное, где живут более шести тысяч человек. В тот же день водоснабжение было восстановлено.