Житель Ставрополья осужден за экстремистские публикации

23 мая 2018, 22:01

Суд в Минеральных Водах приговорил местного жителя к условному сроку за пропаганду неонацизма в соцсетях.

Мужчина был обвинен по статье 282 УК России (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) за публикации, размещенные им в соцсетях летом 2016 года, сообщил источник в силовых структурах региона.

По его словам, дело на осужденного сегодня жителя Минвод было возбуждено еще в декабре 2017 года, информирует "Блокнот-Ставрополь".

Сегодня Минераловодский городской суд приговорил обвиняемого Игоря Панфилова к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года, сообщила ставропольская "Вечерка".

"Кавказский узел" не располагает комментариями от Панфилова или его представителей относительно вердикта суда. На сайте Минераловодского городского суда по состоянию на 21.52 мск нет информации о приговоре Панфилову.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 5 марта было передано в суд дело жителя Ставрополья, который, как считают следователи, также размещал в соцсетях экстремистские материалы.