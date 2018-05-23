23 мая 2018, 22:01

Житель Ставрополья осужден за экстремистские публикации

Суд в Минеральных Водах приговорил местного жителя к условному сроку за пропаганду неонацизма в соцсетях.

Мужчина был обвинен по статье 282 УК России (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) за публикации, размещенные им в соцсетях летом 2016 года, сообщил источник в силовых структурах региона.

По его словам, дело на осужденного сегодня жителя Минвод было возбуждено еще в декабре 2017 года, информирует "Блокнот-Ставрополь".

Сегодня Минераловодский городской суд приговорил обвиняемого Игоря Панфилова к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года, сообщила ставропольская "Вечерка".

"Кавказский узел" не располагает комментариями от Панфилова или его представителей относительно вердикта суда. На сайте Минераловодского городского суда по состоянию на 21.52 мск нет информации о приговоре Панфилову.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 5 марта было передано в суд дело жителя Ставрополья, который, как считают следователи, также размещал в соцсетях экстремистские материалы.

Примечание:

"Дагестанец осужден за публикацию видео в Интернете", "Житель Ингушетии заподозрен в экстремизме", "Ростовский лектор-неоязычник заподозрен в экстремизме".

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