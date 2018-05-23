Армянский полицейский обвинен в необоснованном задержании журналиста

23 мая 2018, 17:46

Глава полиции города Котайка Арсен Арзуманян 20 апреля помешал работе журналиста Тирайра Мурадяна, который освещал акцию сторонников Никола Пашиняна, сообщило сегодня следствие.

Как сообщал "Кавказский узел", 20 апреля полицейские задержали журналиста "Союза информированных граждан" Тирайра Мурадяна, который освещал протест активистов на участке дороги Ереван – Абовян. По указанию офицера полиции силовики в штатском насильно посадили Мурадяна в гражданскую машину, несмотря на его заявления о том, что он журналист. Мурадян рассказал, что его довезли до Абовяна и отправили в Ереван на такси.

По данным следствия, шеф котайкской городской полиции Арсен Арзуманян попытался отобрать у журналиста мобильный телефон, а потом распорядился увезти его с места проведения акции протеста. Полковнику Арзуманяну предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 164 УК Армении (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста), сообщила сегодня на своем сайте Специальная следственная служба Армении.

Полномочия Арсена Арзуманяна приостановлены, отметили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе полиции Армении.

Максимальная санкция, которая грозит начальнику полиции, составляет три года лишения свободы.

Напомним, что в результате массовых протестов ушел в отставку премьер Армении Серж Саргсян, а 8 мая этот пост занял оппозиционный лидер Никол Пашинян. "Кавказский узел" ведет обновляемую фотохронику "бархатной революции" в Армении "Как Пашинян идет к власти: вехи "бархатной революции". Новости об акциях протеста его сторонников размещаются на тематической странице "Пашинян берет власть".