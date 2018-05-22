Фермер в Кабардино-Балкарии обвинена в мошенничестве на 4,4 миллиона

22 мая 2018, 17:51

Передано в суд дело главы фермерского хозяйства в Урванском районе Кабардино-Балкарии, обвиненной в получении государственной субсидии на основании подложных документов.

По версии следствия, в 2012-2014 годах председательница сельскохозяйственного производственного кооператива в сговоре с другим человеком, который к настоящему времени уже умер, представила в республиканский Минсельхоз документы с информацией о выплате процентов по целевому кредиту. При этом женщине было известно, что эти выплаты сделаны не были, отмечают следователи.

На основании данных документов кооператив получил в качестве целевой субсидии на уплату процентов около 4,4 миллиона рублей. "Полученными деньгами обвиняемая и лицо, в отношении которого в возбуждении уголовного дела отказано за его смертью, распорядились по своему усмотрению, истратив на нужды, не предусмотренные условиями их предоставления", - говорится в сообщении прокуратуры.

Глава фермерского хозяйства обвинена по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере), дело передано в Урванский районный суд, сообщила сегодня на своем сайте прокуратура Кабардино-Балкарии.

"Кавказский узел" не располагает комментариями от обвиняемой или ее представителей относительно позиции следствия.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 4 декабря 2017 года в Баксанский райсуд было передано дело главы крестьянско-фермерского хозяйства, обвиненного в получении 616,5 тысячи рублей от государства по подложным документам.