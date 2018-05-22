22 мая 2018, 17:51

Фермер в Кабардино-Балкарии обвинена в мошенничестве на 4,4 миллиона

Передано в суд дело главы фермерского хозяйства в Урванском районе Кабардино-Балкарии, обвиненной в получении государственной субсидии на основании подложных документов.

По версии следствия, в 2012-2014 годах председательница сельскохозяйственного производственного кооператива в сговоре с другим человеком, который к настоящему времени уже умер, представила в республиканский Минсельхоз документы с информацией о выплате процентов по целевому кредиту. При этом женщине было известно, что эти выплаты сделаны не были, отмечают следователи.

На основании данных документов кооператив получил в качестве целевой субсидии на уплату процентов около 4,4 миллиона рублей. "Полученными деньгами обвиняемая и лицо, в отношении которого в возбуждении уголовного дела отказано за его смертью, распорядились по своему усмотрению, истратив на нужды, не предусмотренные условиями их предоставления", - говорится в сообщении прокуратуры.

Глава фермерского хозяйства обвинена по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере), дело передано в Урванский районный суд, сообщила сегодня на своем сайте прокуратура Кабардино-Балкарии.

"Кавказский узел" не располагает комментариями от обвиняемой или ее представителей относительно позиции следствия.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 4 декабря 2017 года в Баксанский райсуд было передано дело главы крестьянско-фермерского хозяйства, обвиненного в получении 616,5 тысячи рублей от государства по подложным документам.

Примечание:

"Три жительницы Кабардино-Балкарии обвинены в мошенничестве с кредитами на 52 миллиона рублей", "Прокуратура Кабардино-Балкарии сообщила о проблемах в расследовании резонансных дел", "Фермер в Кабардино-Балкарии обвинен в хищении более 2 млн рублей из бюджета".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

22 мая 2018, 18:41

22 мая 2018, 17:51

22 мая 2018, 17:40

  • Житель Чечни пожаловался в ЕСПЧ на силовиков

    Житель Веденского района Чечни, ставший инвалидом после ранения в 2016 году, потребовал признать нарушение его прав на жизнь и на эффективную правовую защиту. Военные, которые приняли мирного жителя за боевика, не были привлечены к ответственности, сообщил Правозащитный центр "Мемориал".

22 мая 2018, 17:32

22 мая 2018, 17:12

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Куда уходит детство Куда уходит детство
Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Документы

Все документы

Персоналии

Все персоналии

Архив новостей
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Инфографика

Все справки

Аналитика

Все статьи

Блогеры

Все посты