Военный в Армении обвинен по делу о суициде сослуживца

22 мая 2018, 17:32

Следователи сочли суицидом смерть армянского солдата Левона Торосяна и установили, что он систематически подвергался оскорблениям в воинской части со стороны младшего сержанта.

Тело Левона Торосяна было найдено утром 6 мая на боевом посту одной из воинских частей в Армении. В рамках дела, возбужденного по статье о доведении до самоубийства, выяснилось, что Торосян подвергался унижению и оскорблениям.

Младший сержант этой части обвинен в трех случаях оскорбления подчиненного, со ссылкой на Следственный комитет Армении информирует News.am. Максимальная санкция, которую предусматривает соответствующая статья УК Армении, составляет год лишения свободы.

Левон Торосян проходил в армии срочную службу, передает со ссылкой на информацию следствия "Панорама".

Комментариев от обвиняемого или его представителей относительно позиции следствия не поступало.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в ночь на 4 мая в одной из армянских воинских частей было обнаружено тело военнослужащего Артура Гаспаряна. Дело о его гибели также возбуждено по статье о доведении до самоубийства.