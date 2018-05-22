Воинская часть. Армения. Фото: Karen Minasyan (RFE/RL)

22 мая 2018, 17:32

Военный в Армении обвинен по делу о суициде сослуживца

Следователи сочли суицидом смерть армянского солдата Левона Торосяна и установили, что он систематически подвергался оскорблениям в воинской части со стороны младшего сержанта.

Тело Левона Торосяна было найдено утром 6 мая на боевом посту одной из воинских частей в Армении. В рамках дела, возбужденного по статье о доведении до самоубийства, выяснилось, что Торосян подвергался унижению и оскорблениям.

Младший сержант этой части обвинен в трех случаях оскорбления подчиненного, со ссылкой на Следственный комитет Армении информирует News.am. Максимальная санкция, которую предусматривает соответствующая статья УК Армении, составляет год лишения свободы.

Левон Торосян проходил в армии срочную службу, передает со ссылкой на информацию следствия "Панорама".

Комментариев от обвиняемого или его представителей относительно позиции следствия не поступало.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в ночь на 4 мая в одной из армянских воинских частей было обнаружено тело военнослужащего Артура Гаспаряна. Дело о его гибели также возбуждено по статье о доведении до самоубийства.

Примечание:

"Российский пограничник найден мертвым в Армении", "Грузовик подорвался на мине в Нагорном Карабахе", "Российский офицер найден мертвым в Ереване".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

22 мая 2018, 18:41

22 мая 2018, 17:51

22 мая 2018, 17:40

  • Житель Чечни пожаловался в ЕСПЧ на силовиков

    Житель Веденского района Чечни, ставший инвалидом после ранения в 2016 году, потребовал признать нарушение его прав на жизнь и на эффективную правовую защиту. Военные, которые приняли мирного жителя за боевика, не были привлечены к ответственности, сообщил Правозащитный центр "Мемориал".

22 мая 2018, 17:32

22 мая 2018, 17:12

Темы дня

События дня

Куда уходит детство Куда уходит детство
Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Документы

Все документы

Персоналии

Все персоналии

Архив новостей
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Инфографика

Все справки

Аналитика

Все статьи

Блогеры

Все посты