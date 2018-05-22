Главный пристав Ростовской области сменился после коррупционных скандалов

22 мая 2018, 11:16

Главный судебный пристав Ростовской области уволился по собственному желанию, сообщили 21 мая в региональном управлении службы судебных приставов. Этому предшествовал целый ряд уголовных дел в отношении сотрудников ведомства.

Как писал "Кавказский узел", 27 февраля прокуратура сообщила о передаче в суд дела начальника Азовского отдела по противодействию коррупции УФССП России по Ростовской, обвиняемого в получении более миллиона рублей взяток за бездействие. В октябре 2017 года следователи заявили о задержании начальника Ленинского райотдела судебных приставов Ростова-на-Дону при получении также свыше миллиона рублей от местной жительницы.

Новым руководителем ростовского регионального управления ФССП стал Евгений Казанов, он назначен на должность исполняющего обязанности главы ведомства приказом директора Федеральной службы судебных приставов от 17 мая 2018 года.

41-летний Евгений Казанов - уроженец города Морозовска, работает в ведомстве с 2000 года, а начинал свою трудовую карьеру с должности судебного пристава-исполнителя в Ростове-на-Дону. До назначения в Ростов-на-Дону с 2013 года Казанов был руководителем Управления ФССП по Курской области, говорится в сообщении от 21 мая на сайте Ростовского управления службы судебных приставов.

Занимавший ранее должность руководителя ФССП по Ростовской области Юрий Рыбакин оставил этот пост по собственному желанию, сообщает Donday.ru.

Смена главного судебного пристава в регионе произошла после коррупционных скандалов, пишет "Rostov gazeta", отмечая, что уже в этом году на крупных взятках попались как минимум три пристава.

"По коррупционной направленности в Ростовской области за первый квартал 2018 года задержано три пристава", - привело слова Юрия Рыбакина 22 апреля издание.

Ранее в ростовском региональном управлении Федеральной службы сообщили, что донская служба стала одной из лучших в России по итогам работы в 2017 году, так как в области сумма взыскиваемых судебными приставами долгов за год составила 87 миллиардов рублей.



«На судебного пристава-исполнителя приходится около 3 тысяч судебных производств. В день мы заканчиваем по пять производств», - заявил 6 марта Юрий Рыбакин, слова которого привела телекомпания «Дон-ТР».

Тогда же Рыбакин, как писала "Rostov gazeta", сообщил, что в отношении сотрудников управления Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области за 2017 году возбудили 13 дел, пять из которых ― уголовные. "По должностным преступлениям в отношении 12 госслужащих управления возбуждено 13 дел. Из них по инициативе и на основании материалов управления всего лишь пять уголовных», ― рассказал Рыбакин.

Он также отметил, что зафиксированы также попытки гражданских лиц дать взятку приставам. "В прошедшем году пресечено шесть фактов склонения наших сотрудников к получению взятки. В результате в отношении восьми граждан, пытавшихся дать взятку, возбуждены уголовные дела", - сообщил Рыбакин.

Отметим, что Юрий Рыбакин занял пост главного пристава Ростовской области в 2016 году, когда ему было 50 лет. Он начинал трудовую деятельность в органах МВД России, был командиром специального отряда быстрого реагирования (СОБР), заместителем начальника ГУВД по Ростовской области — начальником штаба, сообщило 20 ноября 2016 года Donnews.ru.

Комментарии Юрия Рыбакина относительно причин его отставки не поступали, информация о том, чем он намерен заниматься далее, не озвучивалась.