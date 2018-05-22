22 мая 2018, 07:40

МЧС назвало причину взрыва в бакинском кафе

Два работника кафе в Баку погибли и еще два человека были госпитализированы 21 мая после взрыва баллона с газом, объяснили спасатели.

Как писал "Кавказский узел", 21 мая произошел взрыв в кафе близ торгового центра "Элит" в Баку. Погибли мужчина и женщина, еще два человека госпитализированы с тяжелыми ожогами.

Согласно выводам МЧС, в кафе в Бинагадинском районе Баку взорвался баллон с пропаном, сообщило 21 мая РИА "Новости".

По предварительным данным, взрыв произошел после утечки газа. Погибшие - два работника кафе, уточнило АПА.

Примечание:

"Нефтяники эвакуированы из-за шторма в Азербайджане", "Лесные пожары в Азербайджане потушены", "Пациенты сгоревшего в Баку наркоцентра не успели переехать в новое здание".

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