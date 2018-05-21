Четыре человека стали жертвами взрыва в бакинском кафе

21 мая 2018, 15:40

Двое погибли на месте и еще двое получили ожоги в результате сегодняшнего взрыва в кафе в Бинагадинском районе Баку, сообщили в Минздраве Азербайджана.

Взрыв произошел около 15:30 (14:30 мск) в одном из кафе близ торгового центра "Элит". Врачи скорой помощи, приехавшие на место взрыва, нашли мертвыми мужчину и женщину. Еще два человека госпитализированы в Республиканский ожоговый центр, их состояние оценивается как тяжелое, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" представитель Минздрава Сафая Ахмедова.

Началось расследование, правоохранители находятся на месте происшествия, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" источник в управлении полиции Баку.