21 мая 2018, 15:40
Четыре человека стали жертвами взрыва в бакинском кафе
Двое погибли на месте и еще двое получили ожоги в результате сегодняшнего взрыва в кафе в Бинагадинском районе Баку, сообщили в Минздраве Азербайджана.
Взрыв произошел около 15:30 (14:30 мск) в одном из кафе близ торгового центра "Элит". Врачи скорой помощи, приехавшие на место взрыва, нашли мертвыми мужчину и женщину. Еще два человека госпитализированы в Республиканский ожоговый центр, их состояние оценивается как тяжелое, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" представитель Минздрава Сафая Ахмедова.
Началось расследование, правоохранители находятся на месте происшествия, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" источник в управлении полиции Баку.
"Лесные пожары в Азербайджане потушены", "Нефтяники эвакуированы из-за шторма в Азербайджане", "Пациенты сгоревшего в Баку наркоцентра не успели переехать в новое здание".
Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"
21 мая 2018, 21:43
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Житель Волгоградской области осужден за насилие над ребенком
Житель Калачевского района приговорен к 18 годам заключения по делу о сексуальном насилии над своим сыном и распространении порнографии с ним, сообщили сегодня следователи.
21 мая 2018, 20:52
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Начальник управления транспорта в Астрахани осужден за взятку
Бывший начальник управления транспорта и пассажирских перевозок администрации Астрахани признан виновным в получении крупной взятки и приговорен к восьми годам заключения.
21 мая 2018, 20:30
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Три участника голодовки в Махачкале обратились к врачам
Голодающие в Махачкале водители маршруток сегодня дважды вызывали врачей, трем участникам акции потребовалась медицинская помощь из-за повышенного давления. Голодовка привлекла внимание властей, но результата пока нет, констатировали водители.
21 мая 2018, 20:12
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Дело "астраханских стрелков" направлено в суд
Расследование дела одиннадцати организаторов и участников вооруженного подполья, совершивших посягательства на жизнь сотрудников ДПС и Росгвардии в апреле 2017 года, завершено, перед судом предстанут семеро, сообщило следствие.
21 мая 2018, 19:26
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Голодающие водители в Махачкале отказались разговаривать с руководством
Руководители обслуживающей компании прибыли сегодня к голодающим в Махачкале водителям маршруток. Протестующие отказались разговаривать с ними, так как цель акции - полностью прекратить сотрудничество с этой компанией, заявили водители.
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Начальник управления транспорта в Астрахани осужден за взятку
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