Машина скорой помощи. Фото © Sputnik / Murad Orujov https://ru.sputnik.az/life/20160201/403564514.html

21 мая 2018, 15:40

Четыре человека стали жертвами взрыва в бакинском кафе

Двое погибли на месте и еще двое получили ожоги в результате сегодняшнего взрыва в кафе в Бинагадинском районе Баку, сообщили в Минздраве Азербайджана.

Взрыв произошел около 15:30 (14:30 мск) в одном из кафе близ торгового центра "Элит". Врачи скорой помощи, приехавшие на место взрыва, нашли мертвыми мужчину и женщину. Еще два человека госпитализированы в Республиканский ожоговый центр, их состояние оценивается как тяжелое, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" представитель Минздрава Сафая Ахмедова.

Началось расследование, правоохранители находятся на месте происшествия, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" источник в управлении полиции Баку.

Примечание:

"Лесные пожары в Азербайджане потушены", "Нефтяники эвакуированы из-за шторма в Азербайджане", "Пациенты сгоревшего в Баку наркоцентра не успели переехать в новое здание".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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