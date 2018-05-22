Шествие памяти: жертв Кавказской войны вспоминали в Сухуме Фото Sputnik / Томас Тхайцук https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20180521/1024014233/zhertv-kavkazskoj-vojny-vspominali-v-suxume.html

22 мая 2018, 05:17

Жители Абхазии вспомнили жертв Кавказской войны

Траурные мероприятия, посвященные Дню памяти жертв Кавказской войны и насильственного выселения горских народов Кавказа, прошли в Сухуме.

Кавказская война продлилась с 1763 по 1864 год и поставила адыгские народы на грань полного исчезновения. После войны и массовой депортации адыгов в Османскую империю на родине их осталось чуть более 50 тысяч человек. Черкесские организации настаивают на том, что власти России должны признать геноцид черкесов во время Кавказской войны. В разделе "Справочник" "Кавказским узлом" опубликованы статьи "Кавказская война" и "Парад в Красной Поляне. Как Россия сломила сопротивление черкесов".

"Кавказский узел" сообщал, что 21 мая молебны и митинги в память жертв Кавказской войны прошли в Адыгее, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и на Кубани. Шествие представителей черкесской диаспоры состоялось на проспекте Истикляль в Стамбуле.

В столице Абхазии 21 мая у памятника Махаджиру (махаджиры - переселенцы-черкесы с Северного Кавказа в Османскую Турцию) показывали прямую трансляцию из Турции, где проходил траурный митинг в память о погибших во время изгнания. На набережной Сухума звучали траурные мелодии и песни, около памятника горели свечи, информирует "Спутник-Абхазия".

Адыги (или черкесы) — общее название единого народа в России и за рубежом, разделенного на кабардинцев, черкесов, адыгейцев. Язык имеет два литературных диалекта — адыгейский и кабардино-черкесский. Большинство адыгов двуязычны, и помимо родного языка владеют государственным языком страны проживания, говорится в опубликованной "Кавказским узлом" справке о народе "Адыги". Большинство адыгов проживают за пределами России. Всего, по разным данным, в Турции, Иордании, Сирии, Ливии, Германии и других странах проживают от 5 до 7 миллионов адыгов.

После минуты молчания в память о жертвах была исполнена песня "Шьишь-нани" ("Колыбельная махаджиров") на стихи народного поэта Абхазии Баграта Шинкуба.

Абхазия должна укреплять работу, направленную на репатриацию потомков, изгнанных из своих земель в XIX веке, заявил советник президента Владимир Зантария.

Затем собравшиеся на набережной отпустили венки в море в память о тысячах жертв массового изгнания и пустили в небо зажженные фонарики. Традиционно в конце акции был зажжен памятный костер на берегу моря.

Ранее этот день в Абхазии отмечали 31 мая, но с 2011 года он отмечается 21 мая, напоминает "Абхазия-Информ".

Материалы о положении черкесов в России и за рубежом публикуются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Черкесский вопрос".

Примечание:

"Конным шествием и танцами жители Майкопа отметили День черкесского флага", "Активисты объединились для возрождения черкесского наездничества", "Более 800 человек участвовали в праздновании Дня черкесского флага в Карачаево-Черкесии".

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