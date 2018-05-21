Начальник управления транспорта в Астрахани осужден за взятку

21 мая 2018, 20:52

Бывший начальник управления транспорта и пассажирских перевозок администрации Астрахани признан виновным в получении крупной взятки и приговорен к восьми годам заключения.

Как писал "Кавказский узел", по данным следствия, руководитель управления транспорта и пассажирских перевозок астраханской администрации был задержан при получении взятки на сумму 1,25 млн рублей.

Следствием установлено, что вечером 25 апреля 2017 года чиновник, находясь в салоне автомобиля около торгового центра в Кировском районе Астрахани, получил 1 миллион 255 тысяч рублей от пассажирского перевозчика за пролонгацию договора и устранение конкурентов по маршрутам, сообщило следственное управление Следственного комитета РФ по Астраханской области.

Мужчина признан виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ (взятка в особо крупном размере). Кировский районный суд Астрахани приговорил его к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с лишением права занимать должности в исполнительных органах власти и в органах местного самоуправления сроком на восемь лет, говорится в сообщении, опубликованном сегодня на сайте ведомства.