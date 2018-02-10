Заведующая колледжем в Астраханской области стала фигурантом шести уголовных дел

10 февраля 2018, 23:37

Заведующая Краснобаррикадинским филиалом астраханского государственного колледжа подозревается в получении взяток от студентов за положительные оценки на экзаменах, которые они не сдавали.

По данным следствия, с ноября 2014 года по декабрь 2017 года подозреваемая получала от студентов от 12 до 37 тысяч рублей за проставление положительных оценок за зачеты и экзамены в период сессии без их фактической сдачи и проверки знаний. "Общая сумма денежных средств составила более 250 тысяч рублей", - заявили в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Астраханской области.

В отношении подозреваемой возбуждено шесть уголовных дел по одиннадцати эпизодам получения взяток (ч.3 ст.290 УК РФ), сообщается 9 февраля на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что в августе 2017 года исполняющая обязанности директора Волго-Каспийского морского рыбопромышленного колледжа в Астрахани была обвинена в получении взяток от абитуриента. Дело передано в суд.