Житель Ингушетии заподозрен в экстремизме

21 мая 2018, 19:21

В видеоролике, размещенном жителем Ингушетии в Интернете, следователи усмотрели возбуждение ненависти и вражды к одной из социальных групп.

По данным следствия, мужчина подготовил и разместил на интернет-сайтах в открытом доступе видео, содержание которого направлено на возбуждение ненависти и вражды к определенной социальной группе населения.

Житель Ингушетии стал фигурантом уголовного дела по ч.1 ст.282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды к социальной группе, совершенные публично или с использованием средств массовой информации), сообщается сегодня на сайте следственного управления Следственного комитета РФ по Ингушетии.

"Кавказский узел" ранее писал, что в январе в экстремизме была обвинена жительница Ингушетии. По данным следствия, она разместила в Интернете комментарий, содержание которого направлено на возбуждение ненависти либо вражды по признакам отношения к религии.