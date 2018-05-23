Чеботарев Сергей Викторович

23 мая 2018, 19:11

Российский государственный деятель, назначенный 18 мая 2018 года руководителем министерства по делам Северного Кавказа.

Министр по делам Северного Кавказа

В мае 2018 при формировании нового правительства России премьер-министр Дмитрий Медведев предложил кандидатуру Сергея Чеботарева на встрече с Владимиром Путиным . Президент поддержал предложенную кандидатуру.

На этом посту Сергей Чеботарев сменил Льва Кузнецова, который возглавлял ведомство с мая 2014 года и попал в опубликованный 30 января Минфином США санкционный «кремлевский список» .

Биография

Сергей Чеботарев родился 14 октября 1969 года в поселке Магдагачи Тыгдинского районаАмурской области .

В 1976 - 1984 гг. учился в средней школе №4 г. Чита, продолжив обучение в 1984 - 1986 гг. - в Уссурийском суворовском военном училище .

После окончания в 1990 году Дальневосточного высшего общевойскового командного училища, 8 лет служил в пограничных войсках - на российской военной базе в Бамборе Гудаутского района Абхазии .

До 2004 года Чеботарев преподавал в вузах Москвы.

В администрации президента России

В 2004 - 2018 годах работал на различных должностях в администрации президента России. В частности, в 2006 -2012 гг. возглавлял департамент в Управлении президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами .

По некоторым данным СМИ, с осени 2011 – по весну 2012 года Сергей Чеботарев курировал ход президентских выборов в Южной Осетии, но не преуспел на этом поприще, так как ситуация накалилась и привела к внутриполитическому кризису в республике. Сообщается, что он чуть ли не лично командовал операцией по штурму в Цхинвале штаба Аллы Джиоевой 9 февраля 2012 года .

После кризиса в Южной Осетии непосредственные начальники Чеботарева – Владислав Гасумянов и Сергей Винокуров, возглавлявшие управление по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами, были отправлены в отставку , а он не только сохранил свое положение, но даже и занял пост замначальника данного управления в июне 2012 года.

В администрации президента России Чеботарев курировал отношения России с Арменией, Грузией, Азербайджаном, Абхазией и Южной Осетией. В марте 2014 года он был включен в состав Межведомственной комиссии по подготовке и проведению международных межрегиональных экономических форумов .

Семья

Женат, двое детей.

Кандидат юридических наук, доцент. Владеет английским и китайским языками.



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