23 мая 2018, 19:11
Чеботарев Сергей Викторович
Российский государственный деятель, назначенный 18 мая 2018 года руководителем министерства по делам Северного Кавказа.
Министр по делам Северного Кавказа
В мае 2018 при формировании нового правительства России премьер-министр Дмитрий Медведев предложил кандидатуру Сергея Чеботарева на встрече с Владимиром Путиным 1. Президент поддержал предложенную кандидатуру.
На этом посту Сергей Чеботарев сменил Льва Кузнецова, который возглавлял ведомство с мая 2014 года и попал в опубликованный 30 января Минфином США санкционный «кремлевский список» 2.
Биография
Сергей Чеботарев родился 14 октября 1969 года в поселке Магдагачи Тыгдинского районаАмурской области 3.
В 1976 - 1984 гг. учился в средней школе №4 г. Чита, продолжив обучение в 1984 - 1986 гг. - в Уссурийском суворовском военном училище 4.
После окончания в 1990 году Дальневосточного высшего общевойскового командного училища, 8 лет служил в пограничных войсках - на российской военной базе в Бамборе Гудаутского района Абхазии 5.
До 2004 года Чеботарев преподавал в вузах Москвы.
В администрации президента России
В 2004 - 2018 годах работал на различных должностях в администрации президента России. В частности, в 2006 -2012 гг. возглавлял департамент в Управлении президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами 6.
По некоторым данным СМИ, с осени 2011 – по весну 2012 года Сергей Чеботарев курировал ход президентских выборов в Южной Осетии, но не преуспел на этом поприще, так как ситуация накалилась и привела к внутриполитическому кризису в республике. Сообщается, что он чуть ли не лично командовал операцией по штурму в Цхинвале штаба Аллы Джиоевой 9 февраля 2012 года 7.
После кризиса в Южной Осетии непосредственные начальники Чеботарева – Владислав Гасумянов и Сергей Винокуров, возглавлявшие управление по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами, были отправлены в отставку 8, а он не только сохранил свое положение, но даже и занял пост замначальника данного управления в июне 2012 года.
В администрации президента России Чеботарев курировал отношения России с Арменией, Грузией, Азербайджаном, Абхазией и Южной Осетией. В марте 2014 года он был включен в состав Межведомственной комиссии по подготовке и проведению международных межрегиональных экономических форумов 9.
Семья
Женат, двое детей.
Кандидат юридических наук, доцент. Владеет английским и китайским языками.
Примечания
- Медведев предложил назначить Чеботарева министром по делам Северного Кавказа // ТАСС, 18.05.2018.
- Керимов и полпреды Путина попали в "кремлевский список" США // Кавказский узел, 30.01.2018; «Кремлевский доклад»: полный список // Газета, 30.01.2018.
- Сергей Чеботарев // Коммерсант, 18.05.2018.
- Выпускник читинской школы №4 назначен министром по делам Северного Кавказа // Забайкальский рабочий, 20.05.2018.
- Сергей Чеботарев назначен министром по делам Северного Кавказа // 5-й канал ТВ, 19.05.2018.
- Распоряжение Президента Российской Федерации награждении Почетной грамотой Президента Российской Федерации и поощрении благодарностью Президента Российской Федерации // Официальный сайт президента России, 27.01.2010; Список участников Шестого российско–азербайджанского межрегионального форума // Администрация президента России, 24.09.2015.
- В администрации президента РФ не учли уроков юго-осетинского провала // Новый день, 04.06.2012.
- За провалы на постсовестском пространстве уволены чиновники администрации президента РФ // Новый день, 01.05.2012.
- Подружиться с Закавказьем. Почему Льва Кузнецова отправили в отставку? // АИФ Ставрополье, 23.05.2018.