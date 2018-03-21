21 марта 2018, 20:07

Работникам кубанского завода выплачен долг по зарплате

Директор консервного завода в Краснодарском крае выплатил 348 сотрудникам 16,7 млн рублей, которые задолжал им за работу, сообщило следствие. За задержку зарплаты суд назначил директору штраф.

Как писал "Кавказский узел", дело о невыплате зарплаты работникам ЗАО "Полтавские консервы" было возбуждено 25 мая 2017 года.

По данным следователей, зарплата на заводе не выплачивалась с января по март 2017 года. "Директор добровольно полностью погасил образовавшуюся задолженность", - сообщило сегодня следствие.

Суд признал директора "Полтавских консервов" виновным по ч.2 ст.145.1 УК России (невыплата заработной платы подчиненным работникам) и назначил ему 50 тысяч рублей штрафа, говорится в сообщении на сайте следственного управления Следкома по Краснодарскому краю.

Комментариев от оштрафованного директора или его представителей относительно решения суда не поступало.

Примечание:

"Директор фирмы в Краснодаре признан виновным в невыплате зарплаты 17 работникам", "Игроки ХК "Сочи" заявили о долгах по зарплате с октября прошлого года", "Руководитель организации в Армавире заподозрена в невыплате зарплаты 67 работникам".

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