Работникам кубанского завода выплачен долг по зарплате

21 марта 2018, 20:07

Директор консервного завода в Краснодарском крае выплатил 348 сотрудникам 16,7 млн рублей, которые задолжал им за работу, сообщило следствие. За задержку зарплаты суд назначил директору штраф.

Как писал "Кавказский узел", дело о невыплате зарплаты работникам ЗАО "Полтавские консервы" было возбуждено 25 мая 2017 года.

По данным следователей, зарплата на заводе не выплачивалась с января по март 2017 года. "Директор добровольно полностью погасил образовавшуюся задолженность", - сообщило сегодня следствие.

Суд признал директора "Полтавских консервов" виновным по ч.2 ст.145.1 УК России (невыплата заработной платы подчиненным работникам) и назначил ему 50 тысяч рублей штрафа, говорится в сообщении на сайте следственного управления Следкома по Краснодарскому краю.

Комментариев от оштрафованного директора или его представителей относительно решения суда не поступало.