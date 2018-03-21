Протестующие в Ереване потребовали свободы политзекам

21 марта 2018, 14:35

Шесть человек вышли сегодня на акцию протеста в Ереване с требованием освободить политзаключенных и отстранить от власти президента Армении Сержа Саргсяна. Начать акцию протеста их побудил приговор лидеру армянского движения "100-летие без режима" Жирайру Сефиляну.

Как сообщал "Кавказский узел", Жирайр Сефилян и еще шесть подсудимых 20 марта были признаны виновными и приговорены к срокам от 2 лет до 10,5 лет лишения свободы. Адвокаты, родственники и сторонники подсудимых сочли приговор демонстрацией силы властью, а его обжалование - формальностью.

Полковник запаса, освобожденный по амнистии Володя Аветисян начал сегодня сидячую забастовку на Площади Свободы. К нему присоединились пять человек. Они принесли с собой государственные флаги Армении и плакаты с надписью - "Армения без политзаключенных", сообщает корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на акции.

Приговор Жирайру Сефиляну заставил выйти на площадь и организовать сидячую забастовку, заявил корреспонденту "Кавказского узла" Володя Аветисян.

"Общество должно пробудиться, осознать угрозу со стороны действующей власти и присоединиться к нашей борьбе за то, чтобы страна стала справедливой и независимой", - подчеркнул Аветисян, отметив, что Серж Саргсян должен уйти в отставку.

Дело Сефиляна было сфабриковано, подчеркнул еще один участник акции, представившийся как Хачатур. "Любой человек, который следил за судебными заседаниями, может с уверенностью сказать, что осужденные вчера люди не имеют никакого отношения к предъявленным им обвинениям. Точно также могут сегодня бросить любого из нас в тюрьму", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Участник акции также подчеркнул, что "протесты, даже если они немногочисленные, все равно очень важны, поскольку каждый вносит свою лепту в дело становления справедливого государства".

По словам протестующих, к концу дня они намерены решить, будет ли забастовка круглосуточной или нет, а также сколько она продлится.

Акции протеста оппозиции освещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Протесты в Армении".