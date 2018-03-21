Грайр Товмасян избран председателем Конституционного суда Армении

21 марта 2018, 13:06

Депутаты парламента Армении сегодня большинством голосов утвердили председателем Конституционного суда Грайра Товмасяна, который был единственным кандидатом на этот пост.

Как сообщал "Кавказский узел", полномочия главы Конституционного суда Армении Гагика Арутюняна были прекращены с 8 марта. На эту должность была выдвинута кандидатура сложившего мандат депутата от Республиканской партии Армении Грайра Товмасяна.

Грайр Товмасян возглавлял Минюст Армении с 2010 по 2014 годы. С 2016 года возглавлял в парламенте постоянную комиссию по государственно-правовым вопросам и защите прав человека. 16 февраля спикер парламента Ара Баблоян предложил его кандидатуру на пост судьи КС Армении, и в тот же день Товмасян подал заявление об отставке с поста главы комиссии. 2 марта депутаты парламента Армении избрали Грайра Товмасяна судьей Конституционного суда.

Председатель Конституционного суда избран сегодня тайным голосованием, которое проходило в фойе здания парламента. Итоги голосования были подведены главой временной счетной комиссии Гагиком Меликяном на заседании парламента, трансляция которого велась в прямом эфире парламентского канала на YouTube, передает корреспондент "Кавказского узла".

По словам Меликяна, в голосовании приняли участие 94 депутата из 105 парламентариев.

Однако в урне для голосования при подсчете оказалось 93 бюллетеня, сообщает корреспондент "Кавказского узла".

За Грайра Товмасяна были отданы голоса 64 депутатов, против высказались 27 парламентариев. Еще два бюллетеня были признаны недействительными, заявил глава временной счетной комиссии.

В своем выступлении Грайр Товмасян отметил, что "вместе с депутатами сделает все, чтобы армянская нация была свободной и счастливой".