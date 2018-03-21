21 марта 2018, 02:49

Координатор штаба Навального в Сочи вышел на свободу

Константин Зыков, признанный виновным в неповиновении законным требованиям сотрудников правоохранительных органов, вышел на свободу после трех суток ареста. По его словам, он намерен обжаловать судебное решение.

Как писал "Кавказский узел", координатор штаба Навального в Сочи Константин Зыков и его супруга Татьяна были задержаны 17 марта утром после обыска в их квартире. В тот же день поздно вечером суд назначил Константину Зыкову трое суток ареста за нарушение статьи 19.3 КоАП РФ (неповиновение законным требованиям сотрудников правоохранительных органов), а Татьяну Зыкову отпустил под подписку о явке 18 марта на судебное заседание. 18 марта Татьяна Зыкова была оштрафована на тысячу рублей.

20 марта арестованный на трое суток за сопротивление законным требованиям сотрудников правоохранительных органов координатор штаба Алексея Навального в Сочи Константин Зыков вышел на свободу из ИВС на Мацесте. После выхода из ИВС Зыков сразу же приехал в штаб, передает корреспондент "Кавказского узла".

По словам Зыкова, его с супругой задерживали десять человек, которые были в форме и без формы и не предъявили удостоверений. 

Когда Татьяна Зыкова пыталась позвонить по телефону адвокату, один из мужчин ударил ее о стену головой и отобрал телефон, после чего пришлось закрыть ее телом, сказал Константин Зыков.

"У Татьяны от страха началась истерика. В нашей небольшой комнате набилось человек десять. Один из них что-то бубнил себе под нос, как выяснилось позже, зачитывал какое-то несудебное постановление об обыске у нас в квартире", - рассказал оппозиционер.

По словам Зыкова, его и супругу оскорбляли, угрожали физической расправой, высказывали угрозы в связи с политическими взглядами. 

"Так мы пролежали на бетонном полу более часа с Татьяной. Она до сих пор не может прийти в себя от пережитого шока. В это время у нас проходил так называемый обыск без нашего участия. Перевернули все вверх дном. Забрали ноутбук, телефоны, документы на квартиру, банковские карты и 500 евро, которые нам подарили на свадьбу", - рассказал Константин Зыков.

По его словам, обыск в квартире проводился с 01.00 мск до 02.30 мск, затем, в 03.00 его с супругой доставили в отделение полиции. Там же, по словам Зыкова, он встретил другого активиста штаба Навального - Геннадия Козинова.

"Только в суде нам с Татьяной сказали, что мы можем вызвать адвоката. Суд начался во второй половине дня, все это время мы сидели без возможности поесть, попить, сходить в туалет. На суде я все рассказал, Татьяна выступила свидетелем", - рассказал Зыков.

По его словам, один из сотрудников правоохранительных органов заявил в суде, что Зыковы препятствовали проведению обыска и входу в квартиру.

"Я запросил запись с двух видеокамер, на которых четко видно, что эта группа неизвестных без документов ворвалась в нашу квартиру, фактически напав на нас сзади. Но суд отказался запрашивать и смотреть видео", - отметил Зыков.

Оппозиционер заявил, что намерен обжаловать судебное решение.

"Ничего не было нужно, кроме как заблокировать работу штаба, обезглавить его в день выборов", - считает Зыков. 

Он также отметил, что несмотря на все усилия сорвать наблюдение со стороны активистов штаба Навального на выборах 18 марта, представители штаба выявили ряд нарушений. В частности, на одном из участков на сторонника оппозиционного политика напали, когда, по словам Зыкова, он фиксировал вбросы бюллетеней "даже не в урну, а когда уже содержимое урн вывалили".

"На этом участке творился полный беспредел. Имеется видео. Явка там составила 100%, и мы будем требовать отмены выборов на данном участке", - сказал Зыков.

По его словам, были выявлены факты массового принуждения к голосованию и получения отчетных талонов после него, а также "карусели".

Новости о протестах сторонников Алексея Навального в регионах юга России "Кавказский узел" публикует на странице "Акции Навального", а новости о давлении на активистов - на странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Юрист краснодарского штаба Навального арестован на пять суток", "Двое активистов задержаны за раздачу листовок в Астрахани", "Верховный суд Адыгеи вернул стороннику Навального изъятый компьютер".

Автор: Светлана Кравченко; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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