На границе Южной Осетии и Грузии. Фото © Sputnik / Ада Багиан https://sputnik-ossetia.ru/South_Ossetia/20161013/3158517.html

20 марта 2018, 21:21

Тело Татунашвили передано грузинской стороне

Южная Осетия через миссию Красного Креста передала Грузии тело Арчила Татунашвили, умершего в Цхинвале после задержания.

Как писал "Кавказский узел", 22 февраля южноосетинские силовики задержали Арчила Татунашвили, заявив, что он готовил диверсии. 23 февраля мужчина умер в больнице Цхинвала. Грузия заявила, что Россия ответственна за его смерть, и потребовала передать тело погибшего его родным.

4 марта около 3000 жителей Тбилиси и люди в еще 12 городах Грузии вышли на акцию "Мир больше, чем война". Они выразили поддержку семье Татунашвили и потребовали "деоккупации" страны. 6 марта в Цхинвале также прошел митинг, в котром приняли участие несколько сотен людей. Европейские страны поддерживают Грузию, которая раздула скандал после смерти Арчила Татунашвили, но не слышат просьб жителей Южной Осетии о возвращении тел их близких грузинской стороной, заявили участники акции.

Представители Южной Осетии передали сегодня в цхинвальском морге тело Арчила Татунашвили сотрудникам миссии организации Красного Креста. Вместе с телом передано также заключение судебно-медицинской экспертизы о причинах его смерти, сообщил сегодня Общественный вещатель Грузии.

Сначала будет проведена экспертиза тела Арчила Татунашвили, а затем его передадут родным, отметила государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили.

Близкие ожидали передачи тела Арчила Татунашвили из Цхинвали в находящемся поблизости селе Эргнети, информирует "Рустави 2".

Задержка с передачей тела Арчила Татунашвили грузинской стороне связана с ожиданием результатов заключения российского судмедэксперта, пояснили сегодня корреспонденту "Кавказского узла"  в прокуратуре Южной Осетии.

"Ранее в Россию были направлены биоматериалы Татунашвили на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы определить причину смерти Татунашвили", - отметил представитель прокуратуры.
Напомним, что 5 марта домой вернулись Леван Куташвили и Иосиф Павлиашвили, задержанные вместе с Арчилом Татунашвили.
Примечание:

"Гражданин Грузии умер после задержания в Южной Осетии", "СГБ потребовала от Южной Осетии допуска экспертов к телу Татунашвили", "Двое граждан Грузии освобождены из тюрьмы в Цхинвале".

Автор: Галина Готуа, Анна Джиоева; источник: корреспонденты "Кавказского узла"

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