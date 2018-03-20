Микрофон и камера съемочной группы "Рустави 2". Фото: © Sputnik / Alexander Imedashvili https://sputnik-georgia.ru/reviews/20170722/236727499/Pochemu-TV-Rustavi-2-ne-platit-nalogi.html

20 марта 2018, 21:06

Журналист и оператор избиты в Тбилиси

Журналист Нино Лорхошвили и телеоператор телекомпании "Объектив" подверглись нападению и получили травмы в офисе одной из строительных компаний в Тбилиси после вопроса о разрешении на строительство.

Как писал "Кавказский узел", члены радикальной организации заблокировали в ходе акции протеста 19 марта автомобиль журналиста "Рустави-2" Георгия Габуния, который неудачно пошутил о Христе в своей аналитической программе. В результате потасовки с участием журналистов травмы получил спортивный журналист Давид Эрадзе.

Нападение на журналистку и оператора произошло во время съемки репортажа о строительстве на улице Цудберидзе в Тбилиси, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

По словам Нино Лорхошвили, она зашла с микрофоном в офис строительной компании, чтобы задать вопросы о разрешение на строительство. Появление съемочной группы вызвало у находившихся в офисе людей агрессивную реакцию, один из людей, близких к руководству компании, начал оскорблять их, сообщила журналист.

«Мы попытались уйти, но на нас напали несколько человек. Мне пробили голову, а оператору разбили лицо», - рассказала Лорхошвили и продемонстрировала зашитую рану на голове в эфире "Рустави 2", передает корреспондент "Кавказского узла".

Руководитель службы новостей телекомпании "Объектив" Ана Кикнадзе отметила, что это не первое нападение на журналистов. По словам Кикнадзе, расследованием нападения занялись правоохранительные органы.

"Люди должны понять, что журналисты работают в полном соответствие с законом. Выполнение профессиональных обязанностей журналиста не должно вызывать агрессию", - заявила она в эфире "Рустави 2". 

«Журналисты должны чувствовать себя в безопасности. Каждый должен знать, что такое преступление будет наказано, только так можно предотвратить нападения на  журналистов»,  - заявила исполнительный директор Хартии журналистской этики Грузии Ната Дзвелишвили 19 марта, комментируя нападение на журналистов "Рустави 2" в эфире телекомпании. 

Примечание:

"Двое осужденных по делу о беспорядках в Батуми освобождены досрочно", "Здание муниципалитета Боржоми блокировано силовиками", "Предприниматели пригрозили акцией протеста после пожара в Тбилиси".

Автор: Галина Готуа; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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20 марта 2018, 21:06

  • Журналист и оператор избиты в Тбилиси

    Журналист Нино Лорхошвили и телеоператор телекомпании "Объектив" подверглись нападению и получили травмы в офисе одной из строительных компаний в Тбилиси после вопроса о разрешении на строительство.

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