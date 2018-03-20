20 марта 2018, 14:41
Глава Минстроя Ставрополья оставлен под стражей
Суд продлил до 13 мая срок содержания под стражей бывшего министра строительства Ставропольского края Игоря Васильева, который подозревается в злоупотреблении полномочиями, заявил представитель суда.
Как сообщал "Кавказский узел", Васильев был заподозрен в злоупотреблении должностными полномочиями (часть 2 статьи 285 УК РФ) и помещен под домашний арест. 22 ноября 2017 года суд изменил ему меру пресечения. Васильева взяли под стражу, чтобы он не скрылся от следствия, сообщил источник в правоохранительных органах.
"Постановлением Ленинского районного суда Васильеву продлен арест до 13 мая", - цитирует сегодня представителя пресс-службы суда ТАСС.
По данным представителя суда, защита бывшего министра намерена обжаловать решение о продлении срока ареста, передает "Интерфакс".
"Глава района на Ставрополье обвинен в вымогательстве взятки", "Защита обжаловала арест Андрея Уткина в Ставрополе", "Обыски прошли в Минэкономразвития Ставрополья".
20 марта 2018, 14:41
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Глава Минстроя Ставрополья оставлен под стражей
Суд продлил до 13 мая срок содержания под стражей бывшего министра строительства Ставропольского края Игоря Васильева, который подозревается в злоупотреблении полномочиями, заявил представитель суда.
20 марта 2018, 14:10
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Итоги выборов отменены на избирательном участке в Краснодарском крае
Результаты голосования на выборах президента России аннулированы на участке №1158 в Гулькевичском районе, где были выявлены нарушения при подсчете голосов, заявил сегодня председатель избирательной комиссии Краснодарского края Алексей Черненко.
20 марта 2018, 13:37
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Приговор Сефиляну возмутил сторонников армянского оппозиционера
Лидер армянского движения "100-летие без режима" Жирайр Сефилян и еще шесть подсудимых признаны виновными и приговорены к срокам от 2 лет до 10,5 лет лишения свободы. Адвокаты, родственники и сторонники подсудимых сочли приговор демонстрацией силы властью, а его обжалование - формальностью.
20 марта 2018, 12:31
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Армянский солдат ранен на границе с Азербайджаном
На одной из оборонительных позиций Тавушской области 19 марта ранен срочник, его состояние стабильно тяжелое, сообщили сегодня в Минобороны Армении.
20 марта 2018, 12:12
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Власти анонсировали повышение зарплат бюджетникам на юге России
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Глава Минстроя Ставрополья оставлен под стражей
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