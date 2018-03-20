Глава Минстроя Ставрополья оставлен под стражей

20 марта 2018, 14:41

Суд продлил до 13 мая срок содержания под стражей бывшего министра строительства Ставропольского края Игоря Васильева, который подозревается в злоупотреблении полномочиями, заявил представитель суда.

Как сообщал "Кавказский узел", Васильев был заподозрен в злоупотреблении должностными полномочиями (часть 2 статьи 285 УК РФ) и помещен под домашний арест. 22 ноября 2017 года суд изменил ему меру пресечения. Васильева взяли под стражу, чтобы он не скрылся от следствия, сообщил источник в правоохранительных органах.

"Постановлением Ленинского районного суда Васильеву продлен арест до 13 мая", - цитирует сегодня представителя пресс-службы суда ТАСС.

По данным представителя суда, защита бывшего министра намерена обжаловать решение о продлении срока ареста, передает "Интерфакс".