Игорь Васильев. Фото: Пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта СК

20 марта 2018, 14:41

Глава Минстроя Ставрополья оставлен под стражей

Суд продлил до 13 мая срок содержания под стражей бывшего министра строительства Ставропольского края Игоря Васильева, который подозревается в злоупотреблении полномочиями, заявил представитель суда.

Как сообщал "Кавказский узел", Васильев был заподозрен в злоупотреблении должностными полномочиями (часть 2 статьи 285 УК РФ) и помещен под домашний арест. 22 ноября 2017 года суд изменил ему меру пресечения. Васильева взяли под стражу, чтобы он не скрылся от следствия, сообщил источник в правоохранительных органах.

"Постановлением Ленинского районного суда Васильеву продлен арест до 13 мая", -  цитирует сегодня представителя пресс-службы суда ТАСС.

По данным представителя суда, защита бывшего министра намерена обжаловать решение о продлении срока ареста, передает "Интерфакс".

Примечание:

"Глава района на Ставрополье обвинен в вымогательстве взятки", "Защита обжаловала арест Андрея Уткина в Ставрополе", "Обыски прошли в Минэкономразвития Ставрополья".

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