Зампрокурора в Дагестане оштрафован за взятку и вымогательство

19 марта 2018, 20:30

Суд признал виновным бывшего заместителя прокурора Сулейман-Стальского района Тимура Яралиева в вымогательстве по двум эпизодам и назначил ему штраф в размере 570 тысяч рублей, сообщил источник в правоохранительных структурах Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", Яралиев был задержан 27 сентября 2016 года при получении взятки в размере 100 тысяч рублей от полицейского, заявили следователи. В декабре того же года он был помещен под домашний арест.

По версии следствия, Яралиев получил взятку, обещая отказаться от направления материалов в следственные органы для привлечения полицейского к уголовной ответственности за сокрытие преступления от учета.

Сегодня суд вынес приговор Тимуру Яралиеву. Он признан виновным в получении взятки в 100 тысяч рублей, а также в вымогательстве машины с песком у местного жителя в 2016 году, пишет со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики РИА "Дагестан".

"За взятку от полицейского ему (Яралиеву) назначили штраф в 520 тысяч, а за вымогательство машины с песком, которая обходилась в 7 тысяч, – 50 тысяч рублей. Приговор ему сегодня, 19 марта, вынес Сулейман-Стальский районный суд", – цитирует источник в правоохранительных структурах региона "АиФ-Дагестан".