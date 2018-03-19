19 марта 2018, 19:21

Вертолет с туристами аварийно сел в горах Грузии

Вертолет AS350 грузинской авиакомпании "Авиасервис" с иностранными туристами совершил сегодня аварийную посадку в районе Степанцминда из-за возникших неполадок. Пострадавших нет.

Вертолет выполнял рейс в Казбегском районе в направлении ущелья Артмхо на высоте 2,7 тысячи метров.

На борту, помимо членов экипажа, находились четыре иностранных туриста, никто из них не пострадал, пишет "Интерфакс".

Вертолет получил повреждения при посадке. Пассажиры доставлены в гостиницы, передает со ссылкой на заместителя министра экономики Грузии Геннадия Арвеладзе РИА "Новости".

"Туристам не грозит опасность. В вертолете находились шесть человек, у них нет никаких повреждений. Туристы на данный момент находятся в гостиницах", - сообщил Арвеладзе.

"Кавказский узел" ранее писал об инциденте с туристами в Грузии 16 марта. Тогда в результате аварии на канатной дороге в Гудаури пострадали шесть туристов из России, четыре гражданина Украины и гражданка Швеции. Семеро из них были доставлены для лечения в Тбилиси. 17 марта двое были выписаны из больницы.

Примечание:

"Трое подозреваемых задержаны за нападение на туриста в Грузии", "Польский турист погиб в горах Грузии", "Турист из Германии эвакуирован с гор в Грузии".

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