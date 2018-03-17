17 марта 2018, 11:12

Двое туристов выписаны из больницы в Тбилиси

В тбилисской клинике остаются на лечении пять туристов, пострадавших в результате аварии на горнолыжном курорте Гудаури, одна из них в реанимации, сообщили врачи.

Как писал "Кавказский узел", днем 16 марта произошла авария на канатной дороге в Гудаури. По данным Минздрава Грузии, пострадали шесть туристов из России, четыре гражданина Украины и гражданка Швеции. Семеро из них были доставлены для лечения в Тбилиси. Врачи сообщили, что туристке из Швеции потребовалась операция на позвоночнике.

Пациентку, которой провели операцию, перевели в реанимацию, ее состоние стабильное. Помимо повреждения позвоничника, у нее травмированы плечо и ключица, сообщил врач клиники "Гудушаури" Николоз Карцивадзе.

По его словам, двое из семерых госпитализированных выписаны, еще четверо также готовятся покинуть больницу. "Четверо из пяти пациентов находятся в отделении неврологии и нейрохирургии. Их состояние стабильно и, скорее всего, они покинут клинику сегодня или завтра", - приводятся слова Карцивадзе на сайте Первого канала грузинского телевидения.

Николоз Карцивадзе сообщил, что четверо из пяти туристов, находящихся в больнице, получили небольшие повреждения, не требующие хирургического вмешательства, передает "ИнтерпрессНьюс".

Примечание:

"Трое подозреваемых задержаны за нападение на туриста в Грузии", "Польский турист погиб в горах Грузии", "Турист из Германии эвакуирован с гор в Грузии".

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