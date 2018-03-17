17 марта 2018, 19:25

"Краснодар" проиграл "Уфе" в матче чемпионата России

Матч между "Краснодаром" и "Уфой" в 23 туре чемпионата России по футболу завершился со счетом 0:1 в пользу уфимской команды.

Игра состоялась сегодня в Краснодаре на одноименном стадионе.

Единственный гол за всю игру забил на 72 минуте футболист "Уфы" Иван Пауревич, сообщается в трансляции игры на сайте Российской футбольной премьер-лиги.

По итогам матча, который завершился примерно в 18.30 мск, ФК "Краснодар" с 40 очками занимает четвертое место в турнирной таблице.

"Кавказский узел" ранее писал, что 10 марта "Краснодар" сыграл вничью с "Динамо" в матче чемпионата России. Игра завершилась со счетом 0:0.

Примечание:

"29 отелей Кубани оштрафованы за завышенные цены на время мундиаля", "Ахмат" проиграл "Краснодару" в матче чемпионата России", "Краснодар" обыграл "Урал" в матче чемпионата России".

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