"Краснодар" сыграл вничью с "Динамо" в матче чемпионата России

10 марта 2018, 18:43

Встреча футболистов "Краснодара" и "Динамо" в 22-м туре чемпионата России завершилась со счетом 0:0.

Матч прошел сегодня на стадионе "Арена-Химки" в Московской области.

По итогам игры, которая завершилась в 18.20 мск, футболисты обеих команд не забили ни одного гола, следует из трансляции матча на сайте Российской футбольной премьер-лиги.

Футбольный клуб "Краснодар" с 40 очками занимает второе место в турнирной таблице.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 10 декабря "Краснодар" обыграл "Амкар" в матче 20-го тура чемпионата России. Игра завершилась со счетом 1:3 в пользу краснодарской команды.