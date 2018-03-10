10 марта 2018, 18:43
"Краснодар" сыграл вничью с "Динамо" в матче чемпионата России
Встреча футболистов "Краснодара" и "Динамо" в 22-м туре чемпионата России завершилась со счетом 0:0.
Матч прошел сегодня на стадионе "Арена-Химки" в Московской области.
По итогам игры, которая завершилась в 18.20 мск, футболисты обеих команд не забили ни одного гола, следует из трансляции матча на сайте Российской футбольной премьер-лиги.
Футбольный клуб "Краснодар" с 40 очками занимает второе место в турнирной таблице.
Ранее "Кавказский узел" писал, что 10 декабря "Краснодар" обыграл "Амкар" в матче 20-го тура чемпионата России. Игра завершилась со счетом 1:3 в пользу краснодарской команды.
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