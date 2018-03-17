17 марта 2018, 19:15

Экстренное предупреждение объявлено в горах Дагестана

Спасатели предупредили об опасности схода лавин в Дагестане до вечера 18 марта.

"Кавказский узел" ранее писал о сходе лавин 11 и 12 марта в Рутульском, Тляратинском районах и на Бежтинском участке Дагестана. 15 марта спасатели предупредили об опасности схода новых лавин в горах республики. Прогноз действовал до вечера 16 марта.

Новое экстренное предупреждение об опасности схода лавин будет действовать в горах Дагестана выше 1500 метров до 18:00 мск 18 марта, сообщается сегодня на сайте ГУ МЧС по Дагестану.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в Рутуле сегодня вечером ожидаются осадки при температуре воздуха +2 градуса, ветер скоростью 7 метров в секунду. 18 марта осадков не ожидается, температура поднимется до +11, скорость ветра снизится до 4 метров в секунду. Погодный сервис - партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе, который также доступен в легкой версии, имеется возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза.

Примечание:

"Возобновлена подача электричества в дома жителей дагестанского села Оттал", "Движение по дороге в Рутульском районе возобновлено", "Три дороги перекрыты в Дагестане после схода лавин".

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