Экстренное предупреждение объявлено в горах Дагестана

17 марта 2018, 19:15

Спасатели предупредили об опасности схода лавин в Дагестане до вечера 18 марта.

"Кавказский узел" ранее писал о сходе лавин 11 и 12 марта в Рутульском, Тляратинском районах и на Бежтинском участке Дагестана. 15 марта спасатели предупредили об опасности схода новых лавин в горах республики. Прогноз действовал до вечера 16 марта.

Новое экстренное предупреждение об опасности схода лавин будет действовать в горах Дагестана выше 1500 метров до 18:00 мск 18 марта, сообщается сегодня на сайте ГУ МЧС по Дагестану.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в Рутуле сегодня вечером ожидаются осадки при температуре воздуха +2 градуса, ветер скоростью 7 метров в секунду. 18 марта осадков не ожидается, температура поднимется до +11, скорость ветра снизится до 4 метров в секунду. Погодный сервис - партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе, который также доступен в легкой версии, имеется возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза.