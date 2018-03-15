Спасатели предупредили об опасности схода новых лавин в Дагестане

15 марта 2018, 13:44

Экстренное предупреждение о лавиноопасности объявлено в горах Дагестана до вечера 16 марта, сообщило МЧС.

"Кавказский узел" ранее писал о сходе лавин в Дагестане 11 и 12 марта. Лавины сошли в Рутульском и Тляратинском районах и на Бежтинском участке. 13 марта спасатели предупредили о вероятности схода новых лавин в горах республики. Прогноз действовал до 18.00 мск 14 марта.

"С 18:00 (мск) 15 марта до 18:00 (мск) 16 марта в горах Дагестана выше 1500 метров лавиноопасно", - сообщается сегодня на сайте ГУ МЧС по Дагестану.

Жителям региона и туристам рекомендовано пока не выходить в горы и на лавиноопасные участки, отметили в ведомстве.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в Рутуле сегодня вечером без осадков, температура воздуха +5 градусов, ветер скоростью 13 метров в секунду. Днем 16 марта ожидаются осадки при температуре +7, скорость ветра снизится до 5 м/с. Погодный сервис - партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе, который также доступен в легкой версии, имеется возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза.