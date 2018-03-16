Дагестанские штабы кандидатов в президенты сообщили о нарушениях накануне выборов

16 марта 2018, 19:48

При подготовке к выборам президента России у дагестанских школьников требовали сдать копии паспортов членов семьи, а к избирателям применялся админресурс, сообщили сегодня представители штабов оппозиционных кандидатов.

Как писал "Кавказский узел", Дагестан лидирует по числу жалоб на "Карте нарушений на выборах" среди республик Северного Кавказа: по данным на 04.30 мск 16 марта, восемь из 15 сообщений о нарушениях поступили из Дагестана. Большинство из них касается применения админресурса в связи с предвыборной агитацией и попытками обеспечить высокую явку на участки в день голосования.

Рабочая комиссия по информационным спорам, которая рассматривает заявления о нарушениях в ходе предвыборной кампании, с начала подготовки к выборам провела три заседания, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель избиркома Дагестана.

"Все поступившие вопросы были рассмотрены, и по ним даны ответы. Серьезных и грубых нарушений, которые как-то могли сказаться на итогах голосования, рабочей группой выявлено не было", - уточнил он.

В частности, по его словам, в избирком поступила информация о том, что на одном из административных зданий висел баннер с портретом Владимира Путина. "Комиссия пришла к выводу, что этот баннер не является агитационным – он висел там с 1999 года", - рассказал представитель избиркома.

Информация о принуждении студентов к участию в голосовании также не подтвердилась, пояснил он. Избирком пришел к выводу, что студентов не принуждали, а лишь информировали об избирательной кампании и рассказывали про изменения в избирательном законодательстве, уточнил представитель комиссии.

Голосование на выборах президента России намечено на 18 марта. Действующий президент Владимир Путин участвует в выборах как самовыдвиженец. Кроме него, зарегистрированы еще семь кандидатов: Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Владимир Жириновский (ЛДПР), Павел Грудинин (КПРФ), Григорий Явлинский ("Яблоко"), Борис Титов ("Партия роста"), Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз") и Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), говорится в материале "Кавказского узла" "Президентские выборы-2018: Путин и семеро".

Штаб Грудинина сообщил об отказе в доступе к спискам избирателей

Штаб Павла Грудинина в Дагестане до последнего времени с серьезными нарушениями не сталкивался, сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель штаба Светлана Вердиева.

"Вроде все проходило нормально. Руководитель Дагестана [Владимир Васильев] обещал, что не будет подключаться административный ресурс. До определенного момента это так и было. Но буквально сегодня мы столкнулись с тем, что нашим членам избирательной комиссии в Ленинском районе Махачкалы имеющие решающее право голоса отказали в доступе к системе ГАС "Выборы". Хотя по закону все члены комиссии должны быть к ней допущены", - рассказала она.

В этой системе можно ознакомиться со списками избирателей, прикрепленных и открепленных от участковых избирательных комиссий, пояснила Светлана Вердиева. "С этими списками можно проводить различные манипуляции, поэтому важно изучить их. Но системный администратор нас к ним не допускает. Будем писать жалобу в избирком республики и выяснять, с чем это связано", - сказала она.

Также представители штаба обнаружили агитационные плакаты одного из кандидатов, на которых не было информации о выходных данных. "Такой плакат, к примеру, висел в селении Гурбуки Карабудахкентского района", - пояснила Светлана Вердиева.

Кроме того, по ее данным, у студентов требуют принести паспорта, а у школьников - копии паспортов родителей и совершеннолетних братьев и сестер. "Объясняют это тем, что хотят обеспечить явку, но какие истинные цели сбора этих документов, мы пока сами не знаем", - сказала Светлана Вердиева.

Участнику движения в защиту прав избирателей "Голос" Эдуарду Атаеву, по его словам, сообщения о серьезных нарушениях не поступали.

"Единственным непонятным остается то, что в школах начались массовые сборы паспортов родителей. Для чего они им понадобились и что они будут с ними, делать пока неизвестно. Я сам с таким впервые сталкиваюсь", - сказал он сегодня корреспонденту "Кавказского узла".

Штаб Явлинского рассказал о случаях использования админресурса в Дагестане



В ходе предвыборной кампании "возникали некоторые вопросы", но их "удавалось оперативно решать" с членами избиркома, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" руководитель штаба Явлинского в Дагестане Альберт Эседов.

"Применение административного ресурса против кандидата как таковое не было замечено. Обычно такие меры применяются на выборах местного значения. Но в Дагестане наблюдается активное применение административного ресурса для призыва людей прийти на избирательные участки 18 марта. Для этого руководители проводят собрания. Хочется надеяться, что это делается не для агитации за определенного кандидата, не для отдельно взятого конкретного претендента, а только для того, чтобы люди пришли и отдали свой голос за того, кого считают нужным сами", - рассказал Альберт Эседов.

На сайте "Карта нарушений на выборах", который ведет движение "Голос", по данным на 19.47 мск опубликовано по-прежнему восемь сообщений о нарушениях в ходе предвыборной кампании в Дагестане. Семь из них связаны с информацией об использовании административного ресурса.

Новости о президентских выборах в России "Кавказский узел" публикует на тематической странице "4-е выборы Путина".