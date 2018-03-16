Дагестан по числу жалоб стал лидером на "Карте нарушений на выборах" среди республик СКФО

16 марта 2018, 06:08

Восемь из 15 сообщений о нарушениях в ходе президентской предвыборной кампании в республиках Северо-Кавказского федерального округа поступили на проект "Карта нарушений на выборах" из Дагестана. Большая часть жалоб из Дагестана касается сообщений о применении административного ресурса, как в связи с предвыборной агитацией, так и в связи с попытками обеспечить высокую явку на участки в день голосования.

Граждане России 18 марта будут выбирать президента на ближайшие шесть лет. В выборах принимают участие семь кандидатов от разных партий и самовыдвиженец Владимир Путин, возраст претендентов на президентский пост - от 36 лет до 71 года. Справка о политическом багаже и предвыборных обещаниях всех кандидатов "Президентские выборы-2018: Путин и семеро" опубликована в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

На сайте "Карта нарушений на выборах", который ведет движение в защиту прав избирателей "Голос", по данным на 04.30 мск 16 марта, было опубликовано 15 сообщений о нарушениях в ходе президентской предвыборной кампании в республиках Северо-Кавказского федерального округа, из них восемь - в Дагестане.

Семь сообщений из Дагестана связаны с информацией об использовании административного ресурса.

"Всех иногородних студентов обязали открепится от своих участков по месту прописки, и прикрепиться к участкам, у них есть список кто к какому участку должен прекратится. Все это в обязательном порядке. Я не желаю участвовать в выборах и поднимать явку!" - написал автор одного из сообщений, студент одного из вузов Махачкалы.

Авторы сообщений жаловались на размещение баннеров Путина, который является кандидатом в президенте, на административных зданиях. Однако избирком пришел к выводу, что баннер, размещенный на здании в связи с годовщиной разгрома группы Басаева в Дагестане в 1999 году, не имеет отношения к нынешней президентской избирательной кампании.

Информация о деятельности групп, поддерживающих Путина в качестве кандидата в президенте, размещалась на сайтах муниципальной власти, указывают авторы некоторых сообщений.

ЦИК не ответил на обращение в связи с агитацией в школе

Автор одного из сообщений рассказал о размещении администрацией Дербентского района в Интернете фотографии акции в поддержку Путина, проведенной в сельской школе.

"Кавказский узел" информировал, что 13 февраля одна из учительниц школы в Белиджи провела с участием школьников акцию в поддержку кандидата в президенты и одновременно президента России Владимира Путина. Фотографии с этой акции были размещены на странице Дербентской районной администрации в соцсети "ВКонтакте", но после обсуждения в соцсетях и публикации на "Карте нарушений" снимки были удалены. Директор школы назвал инициаторами акции самих учеников, а в районном отделе образования сообщили, что не согласовывали акцию. Дагестанский юрист Марат Исмаилов обратился в избирком Дагестана с просьбой дать оценку этой акции.

По словам эксперта движения "Голос" Василия Вайсенберга, жалоба на распространение в Интернете материалов по вовлечению учащихся в предвыборную агитацию в отдельных школах Дербентского района была подана в Центризбирком России, который ее "спустил" в республиканский избирком, а уже на региональном уровне не увидели признаков агитации в акции.

Согласно решению рабочей группы избиркома Дагестана по информационным спорам, в мероприятии в школе Белиджи не усматривается достаточных оснований, чтобы признать его агитационным, поскольку "учащиеся в силу их возраста не являются избирателями", сообщается 20 февраля на сайте движения "Голос".

"Мы просим Центризбирком обратить особое внимание на ситуацию в Дагестане и будем требовать дополнительной проверки акции с участием школьников", - говорится в сообщении.

Однако по этой ситуации реакции на открытое обращение "Голоса" со стороны Центризбиркома не поступило, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" Василий Вайсенберг. "ЦИК просто проигнорировал факт открытого обращения, хотя я уверен, что Центризбирком в курсе. Он очень внимательно мониторит нашу "Карту нарушений", - считает он.

Согласно статье 5.11 КоАП России, предвыборная агитация с привлечением несовершеннолетних является незаконной, нарушение влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до полутора тысяч рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от 20 тысяч до 30 тысяч рублей, отметил Вайсенберг.

Он пояснил, что для того чтобы наказать нарушителя человек, зафиксировавший нарушение, вправе подать жалобу либо в избирательную комиссию, либо в полицию, при этом в конечном итоге решение о наказании нарушителя принимают органы внутренних дел. Однако, добавил эксперт, в данном случае жалоба не дошла до полиции, поскольку республиканский избирком отклонил ее.

Материалы о президентских выборах в России собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "4-е выборы Путина".