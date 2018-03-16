Оппозиция пообещала направить наблюдателей на все участки в Сочи

16 марта 2018, 20:36

Около 500 наблюдателей от КПРФ, партии "Яблоко", "Гражданской инициативы" и штаба Алексея Навального будут направлены на избирательных участках в Сочи, чтобы следить за проведением голосования на выборах президента России, заявили представители оппозиции.

Граждане России 18 марта выбирают президента на ближайшие шесть лет. По данным ЦИК, в выборах принимают участие Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Владимир Жириновский (ЛДПР), Павел Грудинин (КПРФ), Григорий Явлинский ("Яблоко"), Борис Титов (Партия роста), Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России") и самовыдвиженец Владимир Путин, возраст претендентов на президентский пост - от 36 лет до 71 года. В материале "Президентские выборы-2018: Путин и семеро" в разделе "Справочник" на "Кавказском узле" рассказывается о политическом багаже и предвыборных обещаниях всех кандидатов.

По словам лидера местного отделения КПРФ Игоря Васильева в списках наблюдателей от партии числятся 199 человек. Обучение желающих быть наблюдателями от КПРФ проходило и продолжает проходить в офисе партии, пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

"Мы использовали все формы обучения от лекций в офисе до обучения по Интернету", - заявил Васильев, отметив, что с помощью наблюдателей уже выявлены два направления возможных фальсификаций, на которых будет сосредоточено особое внимание.

Зыков: половина подготовленных штабом Навального наблюдателей уже имеет опыт работы

Координатор штаба Навального в Сочи Константин Зыков рассказал, что в штабе проходило интенсивное обучение наблюдателей из числа сторонников Алексея Навального и партии "Яблоко", половина из них уже имеет опыт работы в УИКах.

Он также показал корреспонденту "Кавказского узла" карту, помеченную флажками. "Каждый флажок - это УИК. С этих УИКов к нам будет стекаться информация. Отсюда о всех нарушениях мы будем сообщать либо в полицию, либо в СКР, либо в прокуратуру, либо в вышестоящие избиркомы", - подчеркнул Константин Зыков.

По его словам "штаб Навального в Сочи координирует свою работу напрямую с Москвой".

Константин Зыков также рассказал, что сегодня в штаб Навального приходили сторонники кандидата Ксении Собчак и на них представителями партии "Яблоко" было выписано 10 направлений на УИКи.

Штаб Ксении Собчак просуществовал в Сочи не более двух месяцев, пояснила корреспонденту "Кавказского узла" координатор штаба Елена Бокачова. "Мы собрали за два месяца около тысячи подписей в ее поддержку и отправили в Краснодар. Но через два месяца было принято решение штаб закрыть из-за того, что было дорого платить аренду и заработную плату сотрудникам", - отметила она.

По словам Бокачовой, "люди были осведомлены, что в наблюдатели можно записаться в офисе КПРФ или в штабе Навального и шли туда".

Ксения Собчак позиционирует себя как кандидат "против всех" на выборах президента России. О том, чего ждать от телеведущей, чем она привлекательнее Путина и Навального, рассказывают сторонники Собчак из Ростова-на-Дону, Минеральных Вод, Сочи и Волгограда в материале "Кавказского узла" "За что волонтеры юга полюбили Собчак вместо Путина и Навального".

По данным лидера отделения "Яблоко" в Сочи и доверенного лица кандидата в президенты Григория Явлинского Ирэн Ильенковой, на сегодняшний день от партии выписано 300 направлений для наблюдателей. "В основном это молодые люди. Эти люди хотят изменений. Поэтому они приходят целенаправленно. Естественно, мы проводим с такими активистами предварительные беседы. Узнаем об их жизненных взглядах. Но, как правило, никаких вопросов к ним не возникает", - отметила Ирэн Ильенков.

Однако, по ее словам, даже с участием волонтеров от КПРФ, "Яблока", "Гражданской инициативы" и штаба Навального на участках будут максимум только по два наблюдателя от оппозиционных партий и движений. А этого, по ее мнению, недостаточно.

"В Сочи 223 УИКа и четыре ТИКа, но сколько из них и каким количеством охвачены наблюдателями от кандидатов в президенты России нам не известно. Это станет известно только тогда, когда они по направлениями от своих кандидатов придут в УИКи и ТИКи", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" председатель избиркома Сочи Валентина Ткачева.

Благодаря наблюдателям удается отследить нарушения на выборах даже в тех регионах, где результаты голосования очень предсказуемы, рассказал в интервью "Кавказскому узлу" член Совета движения в защиту прав избирателей "Голос" Роман Удот. "Когда у нас есть информация от наблюдателя, мы знаем, с чем связаны аномальные результаты выборов. В других же случаях, когда не было наблюдателей, мы видим, что выборы были сфальсифицированы, но как именно, не знаем", - сказал он.

Сочинцы рассказали о хорошей подготовке для наблюдения на выборах

О том, что намерены внимательно следить за возможными нарушениями в ходе голосования на выборах президента России, заявили корреспонденту "Кавказского узла" в штабе Навального прошедшие обучение наблюдатели.

Буду на самом многочисленном участке города № 4662 в Зимнем театре, пояснил 33-летний волонтер, который представился Айваном. "Я понимаю всю ответственность. Знаю как надо наблюдать, и куда сообщать о нарушениях. Я не боюсь провокаций потому что юридически подкован, прошел подготовку", - отметил он.

Волонтер Евгений рассказал, что будет наблюдателем в детском саду на участке № 4664 в микрорайоне КСМ. "Несмотря на то, что это детский сад, и там в основном в комиссии педагоги, знаю, что нужно быть очень внимательным и наблюдать "в оба"", -сказал Евгений.

По словам жителя Сочи Сурена, он будет наблюдать за ходом выборов на участке в школе-интернате № 2. "Идеально, если бы на участках был не один, а хотя бы половина независимых наблюдателей. Тогда борьбу можно было бы назвать честной и шансы всех кандидатов равными", - подчеркнул он.

Представитель "Яблока" заявила о выдаче открепительных удостоверений с нарушениями

Еще до начала голосования фиксируются нарушения. Так, ТИК выдавал открепительные удостоверения без подписей, что было зафиксировано 14 марта, заявила доверенное лицо кандидата в президенты Григория Явлинского Ирэн Ильенкова.

"Это говорит о том, что за человек даже не знает, что за него получены эти открепительные и за него могут проголосовать. Только на этой ТИК было получено 11 000 открепительных", - подчеркнула она, отметив, что сегодня в СКР было подано заявление с просьбой провести проверку по факту фальсификаций.

"Избирком рассмотрел данную жалобу, которая является единственной и неанонимной жалобой в Сочи. Все 18 человек, которые забыли расписаться при получении открепительных талонов, написали заявления, что они являются реальными получателями этих открепительных, но тем не менее, работникам ТИК, которые не получили подписи, было сделано предупреждение. Дело в том, что почти все эти люди получали свои открепительные в канун праздника, 7 марта, и поэтому предпраздничная спешка привела к небольшому сбою, что нельзя считать нарушением", - заявила председатель избиркома Сочи Валентина Ткачева, подчеркнув, что "это новшество дает возможность всем людям проголосовать там, где они сами желают, а это признак демократии".

Она также отметила, что избирком не рассматривает анонимные сообщения. "Хочу сказать, что анонимки мы не рассматриваем, так как любой может выдумать проблему и сообщить о ложном нарушении избирательного права", - заявила она.

На сайте "Карта нарушений на выборах", который ведет движение "Голос", по данным на 20.00 мск 16 марта, опубликовано четыре сообщения о нарушениях в ходе предвыборной кампании в Сочи. Одно из них, от 10 марта, касается открепительных удостоверений. При этом, согласно информации модератора, на следующий день "заявитель позвонил и просил удалить объявление "в связи с ошибочными суждениями и искажениями фактов".

Канкия: бюджетники в Краснодарском крае взяли 200 тысяч открепительных

Анализ показал, что люди берут открепительные, голосуют на одном участке и их всех объединяет место работы, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" координатор "Голоса" Давид Канкия.

"Новая система голосования, когда человек может взять открепительный и проголосовать, где угодно, дает возможность контроля руководителя предприятий за избирателями, работающими в той или иной отрасли, или компании. Если раньше люди голосовали по месту жительства, то сейчас там, где ходят или находятся. Анализ показал, что люди берут открепительные, голосуют на одном участке и их всех объединяет место работы. Только сегодня в "Голосе" было совещание на котором разбирался вопрос - "для чего голосующим бюджетной сферы в выходной день по Краснодарскому краю брать 200 000 открепительных"? Это рекордное количество заявлений, которое после анализа ситуации заставляет задуматься", - подчеркнул он.

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