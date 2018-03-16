Избербашский радиозавод имени Плешакова. Фото http://izberbash-info.ru/newsreg/media/2017/8/3/na-baze-promyishlennyih-predpriyatij-izberbasha-budet-sozdan-industrialnyij-park/

16 марта 2018, 12:15

Васильев занялся судьбой Избербашского радиозавода

Долг Избербашского радиозавода имени Плешакова составляет около 60 миллионов рублей, большая его часть - невыплаченная зарплата, сообщил врио главы Дагестана Владимир Васильев.

Как писал "Кавказский узел", в конце сентября 2016 года сотрудники Избербашского радиозавода объявили забастовку, требуя погасить долги по зарплате. В августе 2017 года в отношении гендиректора предприятия было возбуждено уголовное дело из-за невыплаты зарплаты 249 работникам, около 29 миллионов рублей. В октябре 2017 года на Избербашском радиозаводе была введена процедура банкротства

Власти Дагестана начали работу по выводу завода из процедуры банкротства, а также планируют организовать на его базе новое современное производство, сказал врио главы Дагестана 15 марта.

"Завод был в глубоком банкротстве, из которого мы его выводим. Там под 60 млн (рублей) долга, больше всего - по зарплате. Сейчас находим решение, там есть территория, которую можно продать. Идут процессы, чтобы долги обнулить, выплатить и выйти из положения. Плюс мы делаем все для того, чтобы одно из наших предприятий взяло и начало работать на этой территории, с этими людьми, чтобы сделать современное производство", - цитирует Васильева ТАСС.

Избербашский радиозавод был создан в 1978 году в качестве филиала Челябинского ПО "Полет". В 2000 году ему было присвоено имя министра радиопромышленности СССР П.С.Плешакова, который являлся инициатором создания завода. Завод расположен в городе Избербаше на берегу Каспийского моря, пишет "Лезги газет".

Примечание:

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