Вхоод в учительскую школы в дагестанском селе Хебатли. Фото Рамазана Абдулкаримова для "Кавказского узла"

16 марта 2018, 08:33

Васильев заявил о нехватке учителей в Дагестане

Более 2 тысяч учителей не хватает в школах Дагестана, проблемой остается и дефицит мест в образовательных учреждениях, сообщил врио главы республики Владимир Васильев.

По словам врио главы Дагестана, в республике не хватает более 2 тысяч учителей, в частности, школы нуждаются в 200 преподавателях английского языка.

"А мы сейчас бьемся, чтобы у нас были ЕГЭ и был конкурентный диплом. Но каким он будет конкурентным, если там английский не преподают?", - заявил Васильев 15 марта.

Он добавил, что планируется поднимать средний уровень преподавания языков, но для этого "еще потребуется время", пишет ТАСС.

Проблема с нехваткой учителей возникла, несмотря на рост населения республики, отметил Васильев.

"У нас идет прирост населения - около 30 тысяч в год, чего нет в других субъектах России. В то же время по количеству рабочих мест Дагестан отстает. И количеству мест в школах - мы не успеваем ввести новую школу, чтобы уменьшить (дефицит), как появляются новые учащиеся", - цитирует врио главы республики "Интерфакс".

По данным Минобрнауки Дагестана, в регионе более 40 тысяч учителей и около 1,5 тысяч школ, в которых обучаются более 380 тысяч детей.

Ранее "Кавказский узел" писал о проблеме трехсменного обучения в регионах СКФО, в том числе и в Дагестане. Несмотря на то, что в Дагестане к началу учебного 2017 года открылись новые школы, это не решило проблемы, так как с каждым годом число первоклассников увеличивается.

Примечание:

"Жители Дагестана пожаловались на нехватку школьных учебников", "В селе Кубачи уволены 15 работников школы искусств", "Выделенные Дагестану школьные автобусы покрывают не более 10% потребностей республики".

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