Три жителя Волгоградской области обвинены в нарушении правил пикета

15 марта 2018, 21:50

Две жительницы Светлого Яра, пикетировавшие сегодня против перевозки в поселок свалки из Волгограда, доставлены в суд, сообщили в МВД. Третий задержанный заявил, что его отпустили домой для подготовки к суду.

"Кавказский узел" писал, что сегодня, по словам очевидцев, трех жителей Светлого Яра задержали во время проведения одиночных пикетов.

В июле 2017 года началась ликвидация свалки в Кировском районе Волгограда. Подрядчик пообещал завершить работы к чемпионату мира по футболу. Отходы вывозят на пруд-накопитель синтетических жирных кислот в Светлоярский район, однако жители района опасаются экологического вреда от вывоза свалки из Волгограда. Прокуратура и Роспотребнадзор признали нарушения при ликвидации отстойника в Светлом Яре.

На задержанных составлены административные протоколы о нарушении правил проведения массового мероприятия, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" официальный представитель Главного управления МВД по Волгоградской области Антон Корнаухов. "После составления административных материалов две участницы несанкционированного массового мероприятия были доставлены в суд для рассмотрения дел по существу", - сказал он.

Еще один задержанный во время акции протеста, лидер движения "За Светлый Яр" Владимир Сергеев, сообщил "Кавказскому узлу", что его отпустили из отделения полиции домой. "Мне объяснили, что видео и мои объяснения отправили в область, где принимали решение, составлять протокол или нет. После трех часов я стал требовать, чтобы меня отпустили. Пока искали бланк повестки, пришла команда составить на меня протокол. Я спросил, могу ли я не присутствовать при составлении протокола и уйти домой. Мне сказали, что могу", - рассказал Сергеев.

Сославшись на сотрудников полиции, он добавил, что протокол должны были составить по ст.20.2 КоАП России (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

Ехать в суд активист, по его словам, отказался. "Меня хотели сегодня в суд отвезти, но я сопротивлялся, поскольку нужно подготовиться", - пояснил Владимир Сергеев, сообщил корреспондент "Кавказского узла" в 19:20 мск.



Сергеев отметил, что не знаком с женщинами, которых задержали вместе с ним.