Одиночный пикет против перевозки свалки в поселок. 15 марта 2018 года. Фото Вадима Пешкова для "Кавказского узла"

15 марта 2018, 15:03

Три человека задержаны на пикетах в Светлом Яре

Жители Светлого Яра задержаны сегодня во время проведения одиночных пикетов против перевозки свалки в поселок, сообщили очевидцы. Три человека доставлены в отдел полиции в связи с нарушением закона "О митингах", заявил представитель МВД.

Как сообщал "Кавказский узел", в июле 2017 года началась ликвидация свалки в Кировском районе Волгограда. Подрядчик пообещал завершить работы к чемпионату мира по футболу. Отходы вывозят на пруд-накопитель синтетических жирных кислот в Светлоярский район, однако жители района опасаются экологического вреда от вывоза свалки из Волгограда.

Прокуратура и Роспотребнадзор признали нарушения при ликвидации отстойника в Светлом Яре. При этом глава областного отделения "Зеленого патруля" отметил, что вывоз мусора на другие полигоны также вызвал бы протесты и проблемы с экологией.

Сегодня около 10 жителей поселка вышли на обочину дороги при въезде в Светлый Яр. Они стояли с плакатами против перевозки свалки, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница поселка Ольга Завгороднева.

"Они стояли на расстоянии. Подъехала полиция. Трех человек – лидера движения "За Светлый Яр" Владимира Сергеева и двух женщин - полицейские увезли на машине, силу никто не применял. Спустя полчаса жители разошлись с пикета", - пояснила она.

Задержание полицейские фиксировали на камеру, заявил корреспонденту "Кавказского узла" житель поселка Игорь Гордеев.

"Я шел в магазин, у меня с собой была камера, я все заснял. Люди стояли с плакатами. Подъехала полиция, девушка из РОВД снимала все на камеру. Сначала взяли двух женщин, потом Владимира Сергеева. Это было примерно в 10.20 мск", - отметил он.

Владимира Сергеева заподозрили в нарушении дистанции в 20 метров при проведении одиночного пикета, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Аркадий Пуртов.

"Ему вменяют нарушение дистанции в 20 метров между пикетирующими при проведении одиночного пикета, ст. 20.2 (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) КоАП РФ", - отметил Пуртов.

"Три человека доставлены в отдел полиции в связи с нарушением федерального закона № 54 "О митингах, шествиях, пикетированиях". Будут составлены административные материалы, направлены в суд. Судом будет определено наказание. Пикетирование не было одиночным, они стояли вместе, и это зафиксировано средствами аудио и видеофиксации", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" официальный представитель ГУ МВД по Волгоградской области Антон Корнаухов.

Примечание:

"Дума Светлого Яра дистанцировалась от референдума об отстойнике отходов", "Светлоярцы потребовали от Следкома проверить законность переноса свалки", "Жители Светлоярского района выступили против свалки".

Автор: Татьяна Филимонова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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