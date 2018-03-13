13 марта 2018, 21:20

Кабардино-балкарские чиновники обвинены в причинении ущерба на 26 миллионов

Руководитель и сотрудник одного из управлений республиканского Минстроя приняли незавершенные работы, сообщила прокуратура Кабардино-Балкарии.

По версии следствия, обвиняемые знали, что подрядчик не выполнил предусмотренные госконтрактом работы по реконструкции двух электроподстанций. Тем не менее в августе-декабре 2014 года они подписали акты приемки и справку о стоимости работ, говорится в сообщении прокуратуры.

Им предъявлено обвинение по п."в" ч.3 ст.286 УК России (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). Дело передано в Нальчикский городской суд, сообщила сегодня на своем сайте Генпрокуратура России.

Комментариев от обвиняемых или их представителей относительно позиции следствия не поступало. На сайте Министерства строительства Кабардино-Балкарии информации об этом деле, по состоянию на 21:00 мск 13 марта, не было.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 7 марта бывший министр природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарии был заподозрен в оплате незавершенных работ по укреплению берега реки Баксан. МВД оценило причиненный ущерб в 3,7 млн рублей.

Примечание:

"В Нальчике прокуратура выявила факт злоупотребления служебным положением чиновника мэрии", "Фермер в Кабардино-Балкарии обвинен в хищении более 2 млн рублей из бюджета", "Бухгалтеры из Кабардино-Балкарии заподозрены в хищении 24,66 млн рублей".

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