Риелтор в Майкопе осужден за махинации с субсидиями для сирот

13 марта 2018, 18:04

Суд приговорил к шести годам колонии руководителя одного из агентств недвижимости в Майкопе, признав его виновным в мошенничестве с выплатами на приобретение жилья для сирот в Адыгее.

Как информировал "Кавказский узел", 14 сентября 2015 года адыгейского риелтора заподозрили в мошенничестве с выплатой жилищной субсидии сироте на сумму 1,3 миллиона рублей, а в октябре 2015 года - в хищении 800 тысяч рублей, выделенных еще одному сироте. Риелтор был взят под стражу.

12 сентября 2016 года Верховный суд Адыгеи уже вынес риелтору приговор, назначив ему пять с половиной лет в исправительной колонии строгого режима за обман десяти человек, восемь из которых - сироты либо оставшиеся в детстве без попечения родителей. С осужденного взыскали сумму причиненного ущерба и 50 тысяч рублей штрафа.

Согласно приговору, в 2011-2013 годах руководитель агентства недвижимости либо приобретал на сиротские субсидии непригодное жилье, либо возвращал сиротам деньги, удерживая часть суммы. "В отдельных случаях потерпевшие лишись и выплаты, и жилья", - цитирует сообщение прокуратуры Адыгеи "Юга".

Майкопский городской суд рассмотрел еще одно дело в отношении того же риелтора. Он признан виновным в том, что в 2012 году ввел в заблуждение сироту, убедив его подписать договор купли-продажи дома, приобретенного на государственные деньги. В результате дом безвозмездно отошел третьему лицу, а риелтор получил более полутора миллионов рублей.

С учетом предыдущего наказания суд приговорил риелтора к шести годам колонии строгого режима с ограничением свободы еще на полгода и штрафом 120 тысяч рублей. С него полностью взыскан весь причиненный пострадавшим ущерб, сообщила сегодня на своем сайте Генпрокуратура России.

Комментариев осужденного или его представителей относительно вердикта суда не поступало.