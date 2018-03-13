Скорая помощь в Азербайджане. Фото © Sputnik / Murad Orujov https://ru.sputnik.az/incidents/20180311/414388545/azerbaijan-avariya-shkolniki-ekzamen.html

13 марта 2018, 12:13

Шесть человек госпитализированы после ДТП в Азербайджане

Угрозы жизни пострадавшим в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком в Ширване нет, заявил представитель горбольницы.

ДТП произошло сегодня утром.

Следовавший по маршруту Ширван-Сальян микроавтобус, принадлежащий компании Şirvan oil, столкнулся с грузовым автомобилем КамАЗ. В результате аварии пассажиры микроавтобуса получили различные травмы и были госпитализированы, сообщает АПА.

В Ширванскую городскую центральную больницу обратились 13 человек, со ссылкой на сотрудника медучреждения передает Trend.

По данным представителя больницы, семерым из обратившихся было назначено амбулаторное лечение. "Шесть человек помещены в травматологическое отделение. Угрозы их жизни нет", - подчеркнул он.

"Кавказский узел" писал, что 11 марта в результате ДТП в Азербайджане пострадали не менее 15 школьников. Пяти пострадавшим потребовалась госпитализация.

Примечание:

"Водитель автобуса задержан после ДТП в Баку",  "Два человека погибли при столкновении автобуса и легковушек в Баку", "Четыре человека пострадали в ДТП с микроавтобусом в Азербайджане".

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