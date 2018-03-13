13 марта 2018, 12:13
Шесть человек госпитализированы после ДТП в Азербайджане
Угрозы жизни пострадавшим в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком в Ширване нет, заявил представитель горбольницы.
ДТП произошло сегодня утром.
Следовавший по маршруту Ширван-Сальян микроавтобус, принадлежащий компании Şirvan oil, столкнулся с грузовым автомобилем КамАЗ. В результате аварии пассажиры микроавтобуса получили различные травмы и были госпитализированы, сообщает АПА.
В Ширванскую городскую центральную больницу обратились 13 человек, со ссылкой на сотрудника медучреждения передает Trend.
По данным представителя больницы, семерым из обратившихся было назначено амбулаторное лечение. "Шесть человек помещены в травматологическое отделение. Угрозы их жизни нет", - подчеркнул он.
"Кавказский узел" писал, что 11 марта в результате ДТП в Азербайджане пострадали не менее 15 школьников. Пяти пострадавшим потребовалась госпитализация.
"Водитель автобуса задержан после ДТП в Баку", "Два человека погибли при столкновении автобуса и легковушек в Баку", "Четыре человека пострадали в ДТП с микроавтобусом в Азербайджане".
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