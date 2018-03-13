Шесть человек госпитализированы после ДТП в Азербайджане

13 марта 2018, 12:13

Угрозы жизни пострадавшим в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком в Ширване нет, заявил представитель горбольницы.

ДТП произошло сегодня утром.

Следовавший по маршруту Ширван-Сальян микроавтобус, принадлежащий компании Şirvan oil, столкнулся с грузовым автомобилем КамАЗ. В результате аварии пассажиры микроавтобуса получили различные травмы и были госпитализированы, сообщает АПА.

В Ширванскую городскую центральную больницу обратились 13 человек, со ссылкой на сотрудника медучреждения передает Trend.

По данным представителя больницы, семерым из обратившихся было назначено амбулаторное лечение. "Шесть человек помещены в травматологическое отделение. Угрозы их жизни нет", - подчеркнул он.

"Кавказский узел" писал, что 11 марта в результате ДТП в Азербайджане пострадали не менее 15 школьников. Пяти пострадавшим потребовалась госпитализация.