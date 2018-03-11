Пять человек госпитализированы после ДТП со школьным автобусом в Азербайджане

11 марта 2018, 17:37

Не менее 15 школьников пострадали в результате аварии с микроавтобусом, перевозившим их на выпускные экзамены в Азербайджане. Пяти пострадавшим потребовалась госпитализация.

ДТП произошло сегодня утром на территории Евлахского района. Микроавтобус, перевозивший девятиклассников, столкнулся с автомобилем ГАЗ-53. Данные о числе пострадавших разнятся.

В результате аварии пострадали 15 учеников и заместитель директора школы поселка Аран Евлахского района. Пять человек госпитализированы в Мингячевирскую больницу, состояние двух оценивается как тяжелое, троих - как удовлетворительное, сообщило со ссылкой на Министерство образования и Государственный экзаменационный центр Азербайджана АПА.

Всего в результате аварии пострадали 19 человек, пишет "Sputnik-Азербайджан". Такую же цифру приводит "Газета.ru" со ссылкой на азербайджанское агентство "Репорт".

"Кавказский узел" также писал о ДТП с пятью жертвами в Азербайджане, которое произошло 18 февраля на автотрассе Хачмаз – Губа. В результате столкновения легковой машины с грузовиком три человека погибли и двое получили травмы.