11 марта 2018, 17:37

Пять человек госпитализированы после ДТП со школьным автобусом в Азербайджане

Не менее 15 школьников пострадали в результате аварии с микроавтобусом, перевозившим их на выпускные экзамены в Азербайджане. Пяти пострадавшим потребовалась госпитализация.

ДТП произошло сегодня утром на территории Евлахского района. Микроавтобус, перевозивший девятиклассников, столкнулся с автомобилем ГАЗ-53. Данные о числе пострадавших разнятся. 

В результате аварии пострадали 15 учеников и заместитель директора школы поселка Аран Евлахского района. Пять человек госпитализированы в Мингячевирскую больницу, состояние двух оценивается как тяжелое, троих - как удовлетворительное, сообщило со ссылкой на Министерство образования и Государственный экзаменационный центр Азербайджана АПА.

Всего в результате аварии пострадали 19 человек, пишет "Sputnik-Азербайджан". Такую же цифру приводит "Газета.ru" со ссылкой на азербайджанское агентство "Репорт". 

"Кавказский узел" также писал о ДТП с пятью жертвами в Азербайджане, которое произошло 18 февраля на автотрассе Хачмаз – Губа. В результате столкновения легковой машины с грузовиком три человека погибли и двое получили травмы.

Примечание:

"Водитель автобуса задержан после ДТП в Баку",  "Два человека погибли при столкновении автобуса и легковушек в Баку", "Четыре человека пострадали в ДТП с микроавтобусом в Азербайджане".

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