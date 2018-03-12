Родственники заявили о пытках задержанного жителя Махачкалы

12 марта 2018, 23:09

Житель Махачкалы Саид Мамедов, которого силовики объявили участником ячейки ИГ*, признался в хранении боеприпасов и взрывчатки под пытками, заявила его мать Мадина Мамедова.

Как писал "Кавказский узел", 6 марта ФСБ сообщила о задержании днем ранее в Махачкале пятерых сторонников запрещенной судом в России террористической организации "Исламское государство". По информации ФСБ, задержанные вербовали радикально настроенных жителей Дагестана и переправляли их в Сирию для участия в боевых действиях на стороне боевиков. Руководителем ячейки силовики назвали гражданина Казахстана, семь лет прожившего в Дагестане совладельца риелторского агентства в Махачкале.

11 и 12 марта на SMS-сервис "Кавказского узла" поступили сообщения от жены и сестры задержанного Саида Мамедова. По словам супруги Мамедова, 5 марта силовики не предоставили им ордер на обыск в доме, а понятые, при которых в доме были найдены две гранаты для подствольного гранатомета, патроны и брошюры, сами были спецназовцами. "О том, что у нас было «обнаружено», мы узнали по истечении трех дней. Признательные показания были даны моим мужем под пытками (избиения, пытки током)", - написала женщина.

В дом Саида Мамедова рано утром 5 марта пришли несколько силовиков и забрали его "как свидетеля", сообщила мать подозреваемого Мадина Мамедова корреспонденту "Кавказского узла".

"Начали проводить обыск в доме сына и в доме его тестя, по соседству, домой во время обысков никого не впускали. После обысков они увезли Саида, сказали, что забирают его как свидетеля и к вечеру отпустят", - рассказала женщина.

Родственники только на следующий день узнали, что Саид Мамедов задержан и что силовики нашли в доме две гранаты и патроны, подчеркнула она. "По центральным каналам показывали, что якобы у него нашли оружие, ружье и пистолет. Но на них есть разрешение, это оружие принадлежит тестю сына. А патроны и гранаты были подкинуты", - заявила Мамедова корреспонденту "Кавказского узла".

По словам женщины, 8 марта ее сыну была избрана мера пресечения - заключение под стражу сроком на один месяц. Ему инкриминируют две статьи УК РФ – 222 (незаконное хранение боеприпасов) и 222.1 (незаконный оборот взрывных устройств).

"Я виделась с сыном в суде, он сказал, что подписал признательные показания. Я спросила, зачем он взял на себя то, чего не делал, он ответил, что под пытками признался бы и в убийстве Ленина. Рассказал, что его били, пытали электрическим током. [Силовики] обещали ему, что если признается во всем, то получит условный срок, так как раньше он не был судим, а если откажется, то будет еще хуже", - говорит женщина.

По словам Мадины Мамедовой, ее сын занимался бизнесом с теплицами, скупал и перепродавал овощи. "У него было очень мало свободного времени, он постоянно занимался своим бизнесом. Не знаю, был ли он знаком с другими задержанными в тот день парнями, он работал с большим количеством людей. Многие работали у него несколько месяцев и уходили, другие работали долгое время", - пояснила женщина.

Мать отметила, что у Саида Мамедова четверо детей и скоро должен появиться пятый, кроме того, ему необходимо постоянное наблюдение врачей. "У него киста головного мозга, он недавно вернулся из Москвы, где проходил обследование. За этот месяц, пока он находится в тюрьме, может произойти непоправимое", - сказала она.

Мадина Мамедова сегодня обратилась с заявлением в правозащитный центр "Мемориал". "У нас был адвокат, но мы были вынуждены отказаться от него. Сейчас заключили соглашение с другим адвокатом, Ринатом Гамидовым", - добавила она.

Адвокат Ринат Гамидов сообщил, что ему пока не удалось встретиться со своим подзащитным. "Саид Мамедов находится в СИЗО, сегодня с ним увидеться не удалось. О применении пыток пока знаем со слов родственников. Если на теле есть следы применения физического давления, будем требовать медицинского освидетельствования", - сказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Уголовное дело сейчас находится в Москве, его готовят для передачи в СКР, сообщил источник в правоохранительных органах корреспонденту "Кавказского узла". В Следственном управлении СКР по Дагестану корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что материалы дела к ним пока не поступили.

* - "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) - организация признана террористической и запрещена в России судом.