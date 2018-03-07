07 марта 2018, 09:19

Гражданин Казахстана заподозрен в руководстве вербовщиками ИГ* в Махачкале

Обсуждение кандидатов на отправку в Сирию задержанные 5 марта в Махачкале предполагаемые вербовщики террористической организации проводили в офисе риелторской компании, принадлежащей гражданину Казахстана, сообщил источник в правоохранительных органах.

Как писал "Кавказский узел", 5 марта в Махачкале были задержаны пять предполагаемых вербовщиков запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство". По версии ФСБ, они убедили примкнуть к боевикам в Сирии минимум четырех человек.

По данным силовиков, руководил ячейкой гражданин Казахстана, семь лет проживший в Дагестане и ставший совладельцем риелторского агентства в Махачкале. Мужчина проводил в офисе компании собрания, которые называл учебными занятиями. На них, как считают силовики, обсуждались религиозные и политические темы и подбирались кандидаты для отправки в Сирию, рассказал источник в правоохранительных органах.

Гражданин Казахстана, по словам источника, был женат на местной жительнице. После задержания он заявил, что развелся с ней, однако в ее доме при обыске были найдены его вещи и принадлежавшая ему религиозная литература, сообщил 6 марта "Коммерсант".

Источник издания уточнил, что четыре человека, уехавшие в Сирию, были не единственными кандидатами в боевики, так как, по данным силовиков, еще несколько попыток переправить людей на Ближний Восток оказались неудачными.

6 марта ФСБ опубликовала видео задержания, на котором показано хранившееся в легковом автомобиле стрелковое оружие, а также запрещенная литература, сообщило в тот же день РИА "Новости".

На сайте ФСБ видео, по состоянию на 09.18 мск, не опубликовано. Оно было показано в эфире телеканала "Россия 24", уточнила 6 марта "Российская газета".

Материалы о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" также опубликована справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ*" .

* организация признана террористической и запрещена в России судом.

Примечание:

"Два кизлярца арестованы по делу о расстреле прихожан", "Тело убитого жителя Каспийска выдано родным", "Сабсаби посетовал на равнодушие Азербайджана к детям своих граждан в Ираке".

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