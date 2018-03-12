Дольщицы из Геленджика сообщили о задержании в Краснодаре

12 марта 2018, 16:08

Людмила Гуслякова и Наталья Макеева, планировавшие одиночные пикеты в Краснодаре, были сегодня доставлены в полицию еще до того, как успели развернуть свои плакаты.

Обе женщины заявляют, что остались без денег и жилья после того, как дом по улице Красногвардейская, 79 в Геленджике, в котором они купили квартиры, решено было отправить под снос.

Как писал "Кавказский узел", 8 и 9 марта дольщики, вложившие деньги в этот же дом, провели в Геленджике одиночные пикеты с требованиями отставки мэра. Двое из них - Нина Воронина и Геннадий Золотухин были задержаны и обвинены в нарушении правил проведения одиночных пикетов.

Строительство дома №79 по Красногвардейской улице началось в 2011 году, а в 2013 году оно было завершено. Собственниками квартир являются 440 человек. После сдачи дома власти Геленджика через суд потребовали признать его незаконной постройкой, указывая, что земля под ним находится в федеральной собственности, заявили владельцы квартир в своем обращении на имя прокурора Геленджика.

Людмила Гуслякова и Наталья Макеева сообщили корреспонденту "Кавказского узла" по телефону, что были задержаны на улице Калинина, 13 у Кубанского аграрного госуниверситета примерно в 13.30 мск. Женщины, по их словам, были задержаны, когда только намеревались развернуть плакаты.

Они пояснили, что хотели обратиться на своих одиночных пикета к президенту Владимиру Путину, который должен был сегодня приехать в Краснодар.

"Я, обманутая дольщица, приехала в Краснодар и решила выйти на одиночный пикет с плакатом, на котором было написано: "В.В. Путин! Помогите вернуть наше жилье в г. Геленджике, Красногвардейская, 79". Я хотела донести до президента РФ, что мои права нарушены", - заявила Наталья Макеева.

"Я также знала, что президент приезжает в Краснодар. Выехала из Геленджика рассказать о наших проблемах. Я даже не раскрыла плакат", - рассказала Людмила Гуслякова.

По ее словам, ее, как и Макееву, задержали неизвестные в штатском и доставили в отдел полиции Прикубанского округа Краснодара.

Связаться по телефону с представителями отдела полиции Прикубанского округа корреспонденту "Кавказского узла" не удалось.

О планах Путина посетить Краснодар 12 марта с рабочим визитом сообщила минувшей ночью пресс-служба Кремля, отметив, что работа президента будет главным образом сконцентрирована на теме сельского хозяйства, передает ТАСС.