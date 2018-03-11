Волгоградский активист пожаловался на поквартирные обходы накануне выборов

11 марта 2018, 02:11

Председатель общественной организации "Союз местных жителей Волгоградской области" Борис Пылин усомнился в законности проведения участковыми избирательными комиссиями поквартирного обхода жителей и направил жалобу в ЦИК РФ.

Как писал "Кавказский узел", на 18 марта назначены выборы президента России. По данным ЦИК России, на выборах президента России зарегистрированы восемь кандидатов: Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Владимир Жириновский (ЛДПР), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Путин (самовыдвижение), Григорий Явлинский ("Яблоко"), Борис Титов ("Партия роста"), Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России").

Председатель общественной организации "Союз местных жителей Волгоградской области" Борис Пылин сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что направил 9 марта председателю Центральной избирательной комиссии РФ Элле Памфиловой жалобу, в которой потребовал отменить решение Избирательной комиссии Волгоградской области о поквартирных обходах.

"16 февраля 2018 года мной в адрес ЦИК была направлена жалоба по поводу решения Избирательной комиссии Волгоградской области (ИКВО) провести «поквартирные обходы» всех избирателей «в две волны» с проведением бесед и рассказов о партиях и кандидатах силами почти десяти тысяч членов УИК с правом решающего голоса. Вам известно, что «Закон о выборах Президента РФ» в статье 22 установил полномочия УИК: «информирует население об адресе и о номере телефона участковой избирательной комиссии, времени ее работы, а также о дне, времени и месте голосования». Всё! Никакие «поквартирные обходы» не предусмотрены, а беседы членов УИК с избирателями, рассказы о партиях и кандидатах запрещены!", - написал Пылин в жалобе Элле Памфиловой (копия имеется в распоряжении «Кавказского узла»).

По словам активиста, вместо того, чтобы предотвратить "нарушения закона", жалоба была перенаправлена на рассмотрение комиссии, "которая и приняла обжалуемое решение".

Проведение поквартирных обходов Борис Пылин в следующей жалобе назвал "полномасштабным нарушением статьи 18 «Статус членов избирательной комиссии», статьи 22 «Полномочия участковой избирательной комиссии», статьи 49 «Предвыборная агитация» и статьи 64 «Финансовое обеспечение избирательных комиссий» Закона о выборах президента РФ".

По его мнению, такое "масштабное воздействие не может не повлиять на результаты выборов".

Корреспонденту "Кавказского узла" Борис Пылин сообщил, что к нему домой члены УИК не приходили, а просто бросили материалы в почтовый ящик.

Члены УИК проводят информационно-разъяснительные беседы с избирателями

Закон обязывает территориальные и участковые комиссии заблаговременно информировать граждан через средства массовой информации или другим способом о дне, времени и месте голосования, говорится в ответе на жалобу от 26 февраля секретаря областной избирательной комиссии Анатолия Ярылкина.

"Проводя поквартирные (подомовые) обходы с целью информирования избирателей, члены УИК не осуществляют каких-либо незаконных действий, в том числе агитацию, вход в жилище избирателей без их разрешения", - также отметил секретарь ОИК.

Во вторую волну обходов планируется посетить тех, к кому не попали в первый раз

3 марта началась вторая волна поквартирного обхода, члены УИКов разносят приглашения на выборы, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» пресс-секретарь Избирательной комиссии Волгоградской области Екатерина Кулешова.

«В первую волну должны были обойти всех жителей Волгоградской области. Теперь, возможно, попадут к тем, к кому не попали в первую волну. Или если, к примеру, не открыли в обед, теперь пойдут вечером. Статистику тех, кто не открывает, мы не ведем, но такие есть», - сказала она.

Распоряжений из ЦИК РФ о проведении обходов в облизбирком не приходило, отметила пресс-секретарь.

«В рамках заседаний было озвучено, что это хорошая инициатива. В некоторых регионах члены УИКов ходят по четыре раза. В каком формате организовывать подомовые обходы, каждый регион решает сам», - заявила Кулешова.

Первый этап поквартирного обхода проходил с 15 по 27 февраля, вторая волна адресного обхода избирателей продлится до 15 марта, отмечается на сайте облизбиркома Волгоградской области. Члены участковых комиссий доставят жителям Волгоградской области индивидуальные приглашения на выборы президента Российской Федерации.

«В приглашении указана дата, номер и адрес участка, режим его работы и контактный телефон. Одна сторона буклета посвящена порядку голосования, на развороте – фотографии и сведения о кандидатах, которые указаны в бюллетене для голосования», - приводит сайт слова председателя облизбиркома Виктора Черячукина.

В поквартирных обходах нет нарушений, считает координатор волгоградского клуба экспертов Андрей Серенко.

«Одно из требований работы избирательных комиссий – это информирование граждан о предстоящих выборах. Они могут информировать как угодно – по телефону, листовки раскладывать или другими способами. Поэтому, если члены УИКов не просто бросают бумажки в ящики, но общаются еще и лично – это хорошо. Потому что сама идея доставки любой корреспонденции через листовки, буклеты давно дискредитирована. Люди, не глядя, выкидывают все, что есть в ящиках, кроме счетов за коммуналку. Учитывая эту особенность массового поведения, облизбирком абсолютно правильно поступает. Поквартирный обход я расцениваю как более ответственное отношение облизбиркома к своим обязанностям», - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".